«فن» تنظم ورشاً جديدةً عن بعد

المصدر: الشارقة - البيان

تواصل «فن» المؤسسة المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات، جهودها في تطوير مهارات محبّي فنون الإعلام الشباب.

حيث تنظم سلسلة ورش عمل افتراضية متخصصة في مجال التصوير الفوتوغرافي وتحرير الفيديو والخط والرسم وغيرها، ويأتي تنظيم هذه الورش (عن بعد)، في إطار التزام المؤسسة إجراءات الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتقدم المؤسسة الورش بالاستناد إلى مناهج التعليم التطبيقي والعملي، حيث تنشرها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي @funnshj تحت إشراف نخبة من الخبراء والمختصين، بما يضمن تنمية مواهب الجيل الجديد من المبتكرين وتطوير مهارات التفكير النقدي والحسّ الإبداعي لديهم.

تنوع

من أبرز الورش التي تنظمها «فن» ورشة «نصائح الرسم» التي يقدمها المصمم والرسام الكويتي أحمد الرفاعي، بالتعاون مع شركة «كابتشر» المتخصصة في فن التصوير الفوتوغرافي بدبي، وهي عبارة عن مقاطع فيديو مدة دقيقة تتضمن نصائح حول فنّ الرسم.

وتقدم جميلة الحوسني، صاحبة العلامة التجارية «جيم للتصميم والإنتاج»، ورشة تعليمية بعنوان «برنامج المؤثرات البصرية»، وتتضمن مقطع فيديو مدة دقيقتين بهدف تعليم المشاركين تقنية تحريك النصوص وإضافة المؤثرات المرئية إليها، كما ستقدم جميلة في وقت لاحق المزيد من النصائح التعليمية.

وتقدم الطالبة المتميزة في مؤسسة «فن»، شهد شعشاع، ورشة عمل فريدة حول فن الخط الكوفي باستخدام برنامج «أدوبي إلوستريتر»، حيث تعرف المشاركين على الخط الكوفي الذي يعد واحداً من أقدم الخطوط العربية ويتميز بحدّة زوايا حروفه واستقامتها، فيما تستضيف المؤسسة مرة أخرى الخبير توماس كوتشيرا في ورشة عمل حول تلوين النماذج والرسوم ثلاثية الأبعاد، استكمالاً لورشة تصميم الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد التي قدمها في الشهر الماضي.

ويستعرض فهد العوضي في ورشة «التصوير من الأعلى مع إضافة المؤثر العكسي» العديد من الأمثلة لتمكين المشاركين من مهارة تصوير مقاطع فيديو من الأعلى (مثل الطائرة من دون طيار) وتحرير تلك الصور باستخدام التأثير العكسي الذي يسمح بتشغيل المقاطع وإعادتها مرات عديدة.

وكانت مؤسسة فن قد قدمت السلسلة الأولى من ورش العمل حول فن التصوير الفوتوغرافي وتحرير الفيديو وأساسيات الرسم على الأجهزة اللوحية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي @funnshj متيحةً الفرصة لمن لم يتمكن من حضورها، الاستفادة من المعلومات القيّمة التي زخرت بها تلك الورش.

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