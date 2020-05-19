«عيش رمضان لحظة بلحظة» على أثير «نور دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

يتابع الجمهور على مدار أيام الشهر الفضيل، عبر أثير إذاعة نور دبي وتحت شعار «عيش رمضان لحظة بلحظة»، مجموعة البرامج الاجتماعية والدينية الخاصة التي تتماشى مع خصوصية شهر رمضان المبارك، إلى جانب مجموعة من الفواصل الإذاعية وبرامج المسابقات والترفيه الراقي.

وذلك على الموجة «93.9 FM» والموجة «102.9 FM»، والبث الفضائي عبر «الستالايت» ومنصة «أوان» الرقمية وتطبيق «إذاعة نور دبي» على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

رمضان في بيوتنا

تسعى إذاعة نور دبي إلى تقديم باقة من البرامج الاجتماعية الدينية، التي تلبي احتياجات كافة شرائح المستمعين، في الوقت الذي حرصت القناة الإذاعية التابعة لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، على تجديد مضمون برامجها اليومية مثل برنامج «البث المباشر» الذي يطل خلال الشهر الكريم بحلة جديدة مع الإعلامي الإماراتي جمعة بن ثالث من الساعة: 08.00 صباحاً وحتى الساعة: 10.00 صباحاً من الأحد إلى الخميس، كبرنامج اجتماعي مباشر، يعتبر حلقة وصل بين الجمهور والجهات المعنية في الدولة.

كما يتابع الجمهور الحلقات الرمضانية من برنامج «صحة وسعادة»، من الأحد إلى الخميس الساعة: 10:00 صباحاً، ويهدف إلى التركيز على مشروعات هيئة الصحة بإمارة دبي، والتطرق إلى مبادراتها وبرامجها، كما يركز على التعريف بمجمل الخدمات الطبية التي توفرها الهيئة ومنشآتها الحيوية للمجتمع.

رحلة الصائم

من جهة أخرى، تقدم الإعلامية ميرهان الدسوقي من الأحد إلى الخميس ابتداء من الساعة: 11:00 صباحاً وعلى مدى ساعة كاملة برنامج «رحلة الصائم»، الذي يتناول العديد من المواضيع المتعلقة بالأسرة.

ومع د. خالد علي يتابع جمهور إذاعة نور دبي برنامج «وتواصوا بالصبر» من الأحد إلى الخميس ابتداء من الساعة: 13:00، ويتناول البرنامج قصص الصابرين.

وابتداء من الساعة: 14:00 من الأحد إلى الخميس، يعود برنامج المسابقات الثقافي المنوع «عشرون ثانية» في موسمه السادس مع الإعلامي الإماراتي أحمد الكتبي.

إمارات الخير

وتقدم الإعلامية الإماراتية أمل محمد برنامج «رمضان في بيوتنا» كل جمعة وسبت ابتداء من الساعة: 14:00، كبرنامج اجتماعي ترفيهي منوع يعتني بالأسرة ومتطلبات الحياة اليومية.

وعلى مدار الأسبوع وابتداء من الساعة: 17:00، يتابع الإعلامي الإماراتي أحمد الزاهد تقديم حلقات برنامجه «إمارات الخير».

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