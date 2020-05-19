«براند دبي» تعزّز التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطعام

المصدر: دبي – البيان

أعلنت «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وبالشراكة مع عدد من المطاعم والمقاهي التي تشملها مبادرة «بكل فخر من دبي»، عن تقديم وصفات أطباق خفيفة وسريعة للجمهور لرفع الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك الطعام بما يقلل من الحاجة للخروج من المنزل بهدف شراء المواد الغذائية، كون الالتزام بالبقاء في البيت خلال هذه المرحلة يُعد من المتطلبات الأساسية لمواجهة فيروس «كوفيد 19» والحد من انتشاره، فضلاً عن كون ترشيد الطعام من الممارسات المجتمعية الواجب اتباعها في كافة الأوقات لتقليل الهدر وتعزيز الأمن الغذائي.

وعي

وفي هذا الإطار قالت شيماء السويدي، رئيسة قسم المشاريع الإبداعية في «براند دبي»: نتكيف بشكل مبتكر مع الظروف الراهنة التي فرضتها تداعيات جائحة «كوفيد 19» للتواصل مع الجمهور من خلال وسائل مختلفة وطرق مبتكرة، ونساهم من خلالها في رفع وعي المجتمع حول الموضوعات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية في دبي، ومن كافة النواحي بما في ذلك التوعية الصحية والممارسات الاجتماعية، حيث وجدنا أن عدم الإسراف في استهلاك الطعام من العادات المهمة الواجب توعية الناس حولها في كافة الأوقات وليس فقط في الوقت الراهن.

وأضافت السويدي: «أردنا أيضاً من خلال هذه الخطوة إعادة التواصل بين الجمهور ومطاعمهم المفضلة ضمن مبادرة «بكل فخر من دبي» لتزويدهم وصفات من الأطباق الرئيسة، والأطباق الجانبية، والحلويات، والمشروبات الساخنة والمشروبات الباردة»، لافتة إلى أن معظم المطاعم المشاركة تتمتع بشعبية كبيرة.

فيما حالت الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذه المرحلة دون زيارتها كالمعتاد من قبل روادها، ولذا كان علينا إيجاد طريقة غير تقليدية يمكننا بها الربط بين تلك المطاعم ومحبي وصفاتها.

من جانبها قالت فاطمة الملا، تنفيذي مشاريع إبداعية في «براند دبي»، إن الفكرة تخدم أيضاً في التوعية ببعض الممارسات الخاطئة الناجمة عن الانسياق وراء الشائعات ومسارعة بعض العائلات لتخزين كميات كبيرة من الطعام من دون وجود أي حاجة لذلك على الإطلاق، في الوقت الذي أكدت فيه قيادتنا الرشيدة أن الأمن الغذائي خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن الاحتياطات الغذائية في الدولة مطمئنة بشكل كبير ولا تدعو إلى لجوء البعض لتخزين المواد الغذائية والأطعمة بصورة مبالغ فيها.

جهود

وتأتي هذه المبادرة من «براند دبي» لتدعم الإجراءات الاحترازية المفروضة وجهود التوعية التي تقوم بها المؤسسات الصحية والجهات المعنية في الدولة، وخاصة أن محبي وجبات المطاعم قد يرغبون في إعداد وجبات بنفس الطعم في المنزل، وإعداد وصفات للمأكولات المفضلة لديهم، كما تأتي المبادرة في سياق الاهتمام المتواصل لــ«براند دبي» بتقديم الدعم الإعلامي للمطاعم والمقاهي المسجلة ضمن مبادرة «بكل فخر من دبي» وبطريقة مبتكرة تناسب الظرف الاستثنائي الراهن الذي يمر به العالم أجمع بسبب تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

من جهتهم، أعرب أصحاب المطاعم المشاركة في تقديم تلك الوصفات عن إعجابهم بالفكرة التي تمكنهم من تقديم خدمة بطريقة غير مباشرة لعملائهم ممن يفضلون الوجبات والأطباق الخاصة التي تميزهم، معربين عن أملهم بزوال الأزمة في أقرب فرصة ممكنة ليتمكنوا مرة أخرى من خدمة زبائنهم بصورة مباشرة.

وقدر المشاركون في المبادرة حرص «براند دبي» الدائم على إيجاد الفرص التي من شأنها تمكينهم من ممارسة عملهم بصورة مبدعة، ودعمهم في كافة الأوقات، بما في ذلك الظرف الاستثنائي الذي يشهده العالم، حيث لم يثنِ هذا الظرف «براند دبي» عن التفكير في سبل مبتكرة يمكن من خلالها تحقيق غير هدف في ذات الوقت.

وتضم مبادرة «بكل فخر من دبي» عدداً كبيراً من الشركات الناشئة ورواد الأعمال الذين اختاروا دبي للانطلاق نحو تحقيق طموحاتهم وأهدافهم الكبيرة للنمو، وذلك من خلال العديد من التخصصات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بما في ذلك المطاعم والمقاهي التي تمثل أحد تلك القطاعات.

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