أمهر اللاعبين يتنافسون في بطولة الألعاب الإلكترونية الرمضانية

المصدر: أبوظبي – البيان

انطلقت أمس بطولة الألعاب الإلكترونية الرمضانية، الهادفة لاستقطاب المساهمات لدعم الجهود في دولة الإمارات لمكافحة جائحة «كوفيد 19» بما يتماشى مع مبادئ البذل والعطاء التي تسود أجواء الشهر الفضيل.

وتستمر البطولة حتى يوم غد الأربعاء، ويتنافس فيها عدد من اللاعبين المقيمين في دولة الإمارات للفوز بجوائز عدّة. وسيحظى عشرة لاعبين محظوظين بفرصة لمواجهة عدد من لاعبي دوري الخليج العربي ومجموعة من الضيوف المميزين خلال البطولة.

ويمكن للمشاهدين متابعة البطولة عبر قناة بث خاصة بـ twofour54 على «تويتش» (Twitch) مع توفير تعليق احترافي للمباريات باللغة الإنجليزية، بينما ستوفر القناة الخاصة برابطة المحترفين الإماراتية على «تويتش» تعليقاً باللغة العربية من تقديم «إمباير بلاي إنت» (Empire play.)، لإضافة أجواء مفعمة بالحماسة والتشويق إلى الحدث.

وستتاح الفرصة لللاعبين والمشاهدين التبرع من خلال رابط خاص في قناتي البث المباشر. وستعود المساهمات إلى برنامج «معاً نحن بخير» وهو المشروع الأول للصندوق الاجتماعي لهيئة معاً والذي يسعى إلى تمكين المجتمع من المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية، بالإضافة إلى توجيه الجهود نحو التحديات الصحية والاقتصادية الحالية.

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