شاروخان يشارك جمهوره نصائح الحجر

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بصورة سيلفي على البحر، صوب المغيب، وذقن غير محلوق تماماً، اختار النجم الهندي شاروخان، أن يطلّ على متابعيه ومعجبيه من الحجر، متوجهاً إليهم عبر «إنستغرام»، بعدد من النصائح التي استلهمها من الفترة الراهنة. ويذكر أنه على الصعيد العملي، فإنه شوهد في آخر أعماله ضمن دراما رومانسية بعنوان «زيرو»، بمشاركة كل من كاترينا كايف وأنوشكا شارما.

يمضي شاروخان مع زوجته، غاوري خان، وأولاده، حظراً، علّمه، كما قال، بضع دروس عن الحب والصداقة والعائلة، اختار أن يشاركها مع جمهوره. «لقد كنا نعيش بما يتخطى الضرورات، التي اكتشفنا أننا لا نحتاجها بقدر ما كنا نعتقد»، يكتب شاروخان في أول نصيحة له عبر صفحته على «إنستغرام».

ويشير في نصيحته التالية، إلى أننا لا نحتاج على المستوى العاطفي، الكثير من الناس حولنا، أكثر من الذين نشعر أننا نرغب بالتحدث إليهم فعلاً في زمن الحجر. وتأمل شاروخان أيضاً أن نوقف الزمن قليلاً، ونعيد تخيّل حياتنا في زمن نزع منه التسابق للحصول على ضمانات مزيفة. وأن نضحك مع الذين تقاتلنا معهم بضراوة، وندرك أن أفكارنا لم تكن بالضرورة أعظم من أفكارهم.

إلا أن الحب، وقد تركه شاروخان للختام، فقد رأى أنه جدير بكل شيء، مهما قال البعض وأخبروك عنه!

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