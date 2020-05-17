استطلاع «البيان».. انتعاش شراء الكتب «إلكترونياً» أثناء «الحجر»

المصدر: دبي – وفاء السويدي

انتعشت مبيعات الكتب عن طريق المواقع الإلكترونية مؤخراً، حيث أكد مجموعة من موزعي الكتب زيادة المبيعات خلال فترة الحجر الصحي، ما عزز من نسبة الطلب على شراء الكتب عن طريق المواقع الإلكترونية، وفي استطلاع «البيان» كان السؤال للقراء: هل اشتريت كتباً عن طريق الإنترنت في فترة الحجر الصحي؟

وقد بينت نسب الإجابات تقدماً وتطوراً ملحوظين بمعدلات من اشتروا كتباً عبر الإنترنت خلال هذه الفترة؛ فترة الحجر المنزلي الصحي، جراء انتشار فيروس كورونا، ورغم أن نسب من اشتروا كتباً عبر الإنترنت ظلت أخفض من نسب من لم يشتروا، إلا أنها فعلياً، أبرزت نمو معدلات الإقبال على شراء المؤلفات عبر الشكبة العنكبوتية، بفعل ظروف الحجر المنزلي وإقبال الكثيرين على القراءة.

وقد جاءت نتيجة الاستطلاع على موقع البيان الالكتروني كالتالي، 15% أجابوا : نعم، مقابل 85% : لا، وكذا الأمر أتت النتيجة على حساب تويتر: 15% أجابوا : نعم، مقابل 85% : لا.

تنمية ذاتية

«البيان» تواصلت مع زكريا عبدالعزيز صاحب مكتبة عجمان للتوزيع، التي لديها متجر إلكتروني لبيع الكتب، وسألته عن رأيه في زيادة الإقبال على شراء الكتب في فترة الحجر الصحي، حيث قال: نعم كانت هناك زيادة ملحوظة على شراء الكتب عن طريق الإنترنت، والإقبال كان ولا يزال ممتازاً، في هذه الفترة، وفوق المتوقع فنحن نبيع ونسوق للكتب عن طريق حسابنا على انستغرام ونوزع كذلك على مستوى الدولة بالجملة.

ولاحظنا أن الكثير من المكتبات تأخذ بمعدلات أكبر من الفترة السابقة. وبرز بين المبيعات :كتب التنيمة الذاتية وكتب الامراض والأوبئة والروايات والأدعية، والكتب الدينية بشكل عام خلال شهر رمضان.

100 %

كما أكد السعيد راشد، صاحب شركة "بيت الكتب للتجارة"، زيادة نسبة المبيعات عن طريق "الأونلاين" في هذه الفترة إلى الضعف، وقال: نعم هناك زيادة بنسبة 100% على بيع الكتب وبالأخص نسخ القرآن الكريم، وكتب الإدارة والروايات وكتب التعامل مع الأمراض والأوبئة..وهذا منذ اليوم الأول للحجر الصحي، وهذا الواقع ليس لدي لوحدي، فخلال فترة الحجر الصحي أكد الكثير ممن لديهم مواقع بيع الكتب أن هناك زيادة في الإقبال على الشراء.

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