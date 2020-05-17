7 نجمات خليجيات يحققن 237.24 مليون مشاهدة على تلفزيون دبي و«سما دبي» و«أوان»

المصدر: دبي - البيان

للمرة الأولى تجتمع 7 نجمات من الدراما الإماراتية والخليجية على شاشة تلفزيون دبي، وقناة سما دبي، ومنصة «أوان» الرقمية، لتقديم أعمال درامية، نجحت في جذب اهتمام الجمهور على امتداد أيام الشهر الفضيل، في الوقت الذي كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام عن أرقام المتابعات الجماهيرية لكل من النجمات، رزيقة طارش، هدى الغانم، هدى حسين، هيا عبد السلام، هيا الشعيبي، فخرية خميس، فاطمة عبد الرحيم، في المسلسلات والأعمال الرمضانية الإماراتية والخليجية: بنت صوغان، شغف، رقم الحظ 7، حكايات ابن الحداد، سواها البخت.

وحققت نجمات الإمارات والخليج العربي، نسب مشاهدة عالية، وأرقام متابعة قياسية منذ بداية الشهر الفضيل ولغاية منتصفه، حيث بلغ عدد المشاهدات المحتمل لأعمالهن الرمضانية (237.24) مليون مشاهدة، فيما وصل عدد التغريدات والمنشورات الرقمية إلى أكثر من (847.390) ألف «تغريدة» ومنشور رقمي، وتجاوز عدد التفاعلات الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تعليقات وإعجاب ومشاركة إلى أكثر من (76.82) مشاركة، كما حققت هذه الأعمال الرمضانية أرقاماً قياسية على منصة «أوان» الرقمية، تجاوز خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك (318.531) ألف مشاهدة رقمية، ووصل عدد المشاركات في تحدي المسلسلات الرمضانية، التي أطلقتها منصة «أوان» الرقمية على شبكة «تيك توك» ما يقارب (4) ملايين مشاركة.

بنت صوغان

وتشارك كل من الفنانة الإماراتية القديرة رزيقة طارش، والنجمة الإماراتية هدى الغانم في المسلسل الإماراتي التراثي «بنت صوغان» من إنتاج قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، وقد حظي المسلسل الإماراتي حتى منتصف شهر رمضان، بعدد مشاهدات محتمل (37.56) مليون مشاهدة.

في الوقت الذي يتابع الجمهور النجمة الكويتية هدى حسين في مسلسلها الدرامي الجديد «شغف»، وقد حقق المسلسل، عدد مشاهدات محتمل وصل إلى ما يزيد على (19.13) مليون مشاهدة.

ويتابع الجمهور إطلالة النجمة الكويتية هيا عبد السلام، ونجوم مسلسلها الجديد «رقم الحظ 7»، حيث حقق المسلسل الرمضاني الجديد عدد مشاهدات محتملاً وصل إلى ما يزيد على (154.13) مليون مشاهدة.

حياة جديدة

وتطل كل من النجمة الكويتية هيا الشعيبي والنجمة العمانية فخرية خميس في المسلسل الاجتماعي «سواها البخت»، والذي يتطرق ليوميات سيدة خفيفة الظل تدعى «أم سليمان» وقد حقق المسلسل الخليجي الجديد، أرقاماً قياسية على منصة «أوان» الرقمية تجاوز خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك (17.059) ألف مشاهدة رقمية.

وتطل النجمة البحرينية فاطمة عبد الرحيم مع نجوم الكوميديا البحرينية في المسلسل الكوميدي الجديد، «حكايات ابن الحداد»، حيث حقق مسلسل حكايات ابن الحداد، عدد مشاهدات محتملاً وصل إلى ما يزيد على (26.42) مليون مشاهدة، فيما تجاوز عدد التغريدات والمنشورات الرقمية أكثر من (190) ألف «تغريدة».

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