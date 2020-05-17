«دبي للتصميم» ينضم إلى حملة صنع الملابس الطبية

المصدر: دبي - البيان

انضم حي دبي للتصميم d3 إلى حملة #AThread4Cause من «مجلس الأزياء العربي» التي تهدف لمقاومة جائحة (كوفيد 19) عبر تجهيز 13 ألف رداء حماية طبي. وانضم للمبادرة سبع شركات عاملة ضمن حي دبي للتصميم، تحولت من إنتاج ملابس السهرة إلى ملابس طبية واقية وأقنعة الوجه الجراحية المخصصة للعاملين الطبيين في الخطوط الأمامية.

حي دبي للتصميم الذي يعتبر قلب التصميم النابض في دبي، ويضم أكثر من 9000 متخصص و385 شركة تعهد بدعم الحملة التي تدعو مصممي الأزياء المقيمين في الإمارات إلى توظيف مهاراتهم اليدوية وموهبتهم بالأزياء الراقية وتجييرها لصناعة ملابس جراحية وتزويد مقدمي الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة بها.

ملابس معتمدة

وبموجب هذه المبادرة سيصنع سبعة شركاء مع أكثر من 50 خياطاً ملابس طبية معتمدة. ولتسهيل النواحي اللوجستية، سيستضيف d3 مركز توزيع موحداً يتم فيه تخزين وتسليم ملابس الحماية والأقنعة الجراحية التي ينتجها مصممو d3 بالإضافة إلى مصممين آخرين في الإمارات العربية المتحدة. دعم المبادرة

وقالت خديجة البستكي المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: «يسرنا دعم هذه المبادرة كون الحي يعتبر الوجهة الرئيسية للتصميم والابتكار في الشرق الأوسط، حيث نهدف إلى الاشتراك بجهود حماية العاملين في قطاع الصحة من خلال المساهمة في بناء مخزون الإمارات من الملابس والأقنعة، ويدعمنا في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية القوي والبنية التحتية في دبي».

وأضافت: «جذب المواهب ورعايتها يربط مجتمعنا معا ويجعله قادراً على التماهي مع رؤية قادة الإمارات الرامية لتعزيز المعرفة والابتكار والإبداع. ما رأيناه اليوم هو ما يمكن أن تحققه إرادة المجتمع ويظهر قدرة حي دبي للتصميم على إنجاح المبادرة ..».

قدرة عالية

وقال ايكوب أبريان المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي: «نقدر عالياً الدعم المتميز الذي قدمه "الحي" لحملة # AThread4Cause فتكاتفه معنا عزز شبكة مصممي الطوارئ...».

مايكل سينكو، صاحب علامة أزياء في دبي، من بين شركاء الأعمال السبعة الذين شاركوا في المبادرة. قال في بيان مع شريكه سيد علي: «في الظروف الاستثنائية لانتشار هذا الوباء، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف معاً.. نحن فخورون بكوننا جزءاً من استجابة حي دبي للتصميم لمبادرة # AThread4Cause ونعتقد أنها تعلي قيمة الموضة والتصميم في دبي».

جهد كبير

وقالت ياسمين يحيى، المؤسس والمدير الإبداعي لشركة "Maison Yeya"، التي أدت دوراً أساسياً في العمل على المشروع منذ إنشائه: «.. عملت الإمارات العربية المتحدة بجهد كبير لمعالجة الوضع الحالي، والمجتمع الإبداعي على أتم استعداد لدعم هذه الجهود لأنه من واجبنا أن نقف متحدين ضد هذا التحدي».

وبالإضافة إلى سينكو و"Maison Yeya"، توجد على قائمة الداعمين للمبادرة كل من"Amato " و"Furne One"، والمصممة الإماراتية يارا بن شكر، والمصرية مرمر حليم، والمصمم العربي/‏‏الأمريكي زيد فاروقي، وتجارة الملابس النسائية بالتجزئة سي فاشون.

ولضمان تزويد المصممين بمواد وفيرة ولدعم الموردين المحليين، عقد d3 شراكة مع شركة تصنيع أقمشة سعودية مقرها دبي، لتزويد العلامات التجارية المشاركة بالمبادرة بأكثر من أربعة أطنان من النسيج.

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