«مكتبات الشارقة» توفر جلسات قراءة عن بُعد

المصدر: (الشارقة - البيان)

انسجاماً مع مسؤوليتها المجتمعية والثقافية، تنظم مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، ثلاث جلسات افتراضية عن بُعد عبر موقعها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إنستغرام) sharjahlibraries، بهدف فتح نافذة تواصل رمضانية مع جمهور القراء وروّاد الكتاب والمعرفة في ظلّ الظروف الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وتستضيف المكتبات في أولى الجلسات التي تقام يوم السبت 16 مايو، في تمام الساعة 9:00 مساء تحت عنوان «أسرار القراءة المنزلية» المحاورة زينة خالد، والضيفة الإعلامية «دانا أبو لبن»، التي ستتطرق للحديث عن كيفية اختيار الكتاب المناسب للقراءة، وستعرّف بأهم خطوات اختيار العناوين المفيدة، كما ستقدم أبو لبن خلال الجلسة بعض الخطوات التي تساعد الجمهور على القراءة السليمة.

وسيكون الجمهور على موعد يوم غد في تمام الساعة 9:00 مساء مع جلسة بعنوان «سيكودراما» (فن التعامل مع المواقف بلعب الأدوار)، تقدمها عبير وكيل التي ستعرّف ضيوفها بهذه التقنية التي تعد واحداً من أحدث تقنيات التواصل والدعم النفسي الهادفة والتي تعتمد على فنّ الدراما في معالجة الأشخاص من خلال منحهم القدرة على تفريغ مشاعرهم وانفعالاتهم عبر أداء أدوار تمثيلية.

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