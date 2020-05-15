برامج مسابقات لمشاهدي «الشارقة للإذاعة والتلفزيون»

المصدر: الشارقة - البيان





في طرح إعلامي يعزّز ثقافة ومعارف المشاهدين ويوفر لهم المتعة والفائدة، تبث شاشات وإذاعات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، برامج مسابقات تفاعلية لمشاهديها من مختلف أنحاء العالم، تقدمها شاشات قناة الشارقة وقناة الشارقة الرياضية وأثير إذاعة الشارقة على امتداد شهر رمضان المبارك. وضمن خطتها المتواصلة في تقديم المضامين الهادفة للمشاهدين تقدم قناة الشارقة برنامج المسابقات «كأس المعرفة»، الذي يأخذ الجمهور في جولات علمية ومعرفية على امتداد 33 حلقة، يصحبهم فيها الإعلامي محمد الحوسني طيلة الشهر الفضيل بنمط مغاير بدون مشاركات من الاستوديو نظراً للظروف الصحية التي يشهدها العالم جراء انتشار فيروس «كورونا».

وفي التزامها بالتواجد إلى جانب جمهور الرياضة الوفي، تقدّم قناة الشارقة الرياضية خلال شهر الصوم الموسم الجديد من مسابقة «واحد من ثلاثة»، الذي يقدّمه خالد الحمادي، وإبراهيم الزعابي، وعلي آل علي، بحلّة جديدة من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً، ليطرحوا على مشاهديهم حزمة من الأسئلة الرياضية المرتبطة بمعلومات ومشاهد رياضية مفيدة عن أحداث وفعاليات شكّلت علامة فارقة في خارطة الرياضة المحلية والإقليمية.

من جانبها تأخذ إذاعة الشارقة جمهورها عبر مسابقة «رصيدك بأيدك» الذي تقدمه الإعلامية مريم الشحي يومياً في تمام الساعة 2:00 مساءً، في جولة حول أبرز المعلومات التراثية التي تسعى من خلالها للحفاظ على الموروث الإماراتي الأصيل، حيث تقوم فكرة البرنامج على طرح حزمة من الأسئلة على المستمعين تتعلق بتراث الدولة وبيئته المحلية.

وللعام الحادي عشر على التوالي يأخذ برنامج المسابقات الديني «الختمة الرمضانية» المستمعين إلى رحاب السور القرآنية والتلاوات العطرة لآيات الذكر الحكيم، إذ تقوم فكرة المسابقة على عقد مجالس قرآنية بعد صلاة العصر على امتداد ساعة كاملة يُقرأ فيها كل يوم جزء من أجزاء المصحف الشريف لتكتمل ختمته خلال الشهر، حيث يتولى البرنامج الاستماع للقراءات وتصحيحها وضبط مخارج الحروف وتصحيح النطق وطرح سؤال عن الجزء الذي تمت قراءته، إلى جانب شرح معاني الآيات بشكل مبسط كما يعرف البرنامج بأسباب نزول الآيات وغيرها من المضامين لتقدم المسابقة في نهايتها جوائز عديدة للفائزين.

وتبث إذاعة الشارقة مسابقتها الجماهيرية «خلكم ويانا»، التي تتيح للمستمعين فرصة المشاركة والإجابة على الأسئلة التي تتناول مواضيع مختلفة تتعلق بالشهر الفضيل، عبر المكالمات الهاتفية، والرسائل النصية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لحسابات إذاعة الشارقة، وسيتم الإعلان عن الفائز مباشرة.

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