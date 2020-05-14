4 محاضرات تستكشف العالم العربي القديم

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق سلسلة، تضم أربع محاضرات عبر الإنترنت، تتناول علم الآثار والتاريخ في جميع أنحاء العالم العربي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للأفراد الموجودين في منازلهم، للتعرف على أهم المفكرين والمتحدثين عن كثب، من خلال هذه السلسة المتوفرة على قناة معهد جامعة نيويورك أبوظبي الرسمية على موقع «يوتيوب».



ويأتي إطلاق هذه السلسلة، التي تتناول العلم، والتراث، والماضي، عبر شبكة الإنترنت في إطار الجهود الرامية لدعم حملة #خلك_في_البيت، والتزام المجتمع بالتباعد الاجتماعي.



وتجدر الإشارة إلى أن معهد جامعة نيويورك أبوظبي كان قد قدم مجموعة من المحاضرات والجلسات الحوارية السابقة، منذ ظهور فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، ما أسهم في إفادة الجمهور، وتشتيت تركيزه عن الجائحة في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن الاطلاع على قناة معهد جامعة نيويورك أبوظبي على موقع «يوتيوب»، والتي تحتوي على مئات المحاضرات، التي تتناول مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك التاريخ والعلوم والأدب وغيرها هنا.



المحاضرة الأول بعنوان «جزيرة مروح: حياة العصر الحجري في أبوظبي»، المتحدث فيها مارك بيتش رئيس قسم الآثار (الظفرة وأبوظبي)، دائرة البيئة التاريخية، دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.



ومحاضرة «العالم المغمور تحت مياه الخليج العربي»، المتحدث ريتشارد كوتلر، عالم آثار، إدارة البيئة التاريخية، دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ثم محاضرة «العلوم والآثار في موقع ساروق الحديد في دبي»، وفي هذه الجلسة يناقش لويد ويكس من جامعة «New England» الاكتشافات، وكيف قام العلماء بتقييمها، لتسليط الضوء على حياة أولئك الذين يعيشون في صحراء دبي، منذ أكثر من 2500 عام.

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