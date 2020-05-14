الهيئة الدولية للمسرح تنعى رياض عصمت

المصدر: دبي - البيان

نعت الهيئة الدولية للمسرح المؤلف والناقد المسرحي السوري الدكتور رياض عصمت، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الثانية والسبعين عاماً في أحد مشافي شيكاغو الأمريكية، جراء إصابته بفيروس «كورونا».

وقال رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم: «أشعر وزملائي بالهيئة الدولية للمسرح بالحزن الشديد لوفاة الدكتور رياض عصمت، الذي كان من الباحثين والدارسين المهمين على الساحة العربية والدولية للمسرح، وعلى يديه تخرجت أجيال مسرحية كثيرة، سواء خلال تدريسه مادة المسرح كونه أستاذاً دائماً أو محاضراً زائراً في مختلف أنحاء العالم؛ حيث كرمته مهرجانات مسرحية عربية وأجنبية عدة، لدوره الكبير في إثراء العملية المسرحية.



وأضاف الأفخم: «كما تفرد الدكتور رياض عصمت الوزير والسفير الأسبق؛ بأن يكون مؤلفاً ومخرجاً مسرحياً وتلفزيونياً وعضواً في كثير من لجان التحكيم في مجالي المسرح والسينما والتلفزيون، ليترك خلفه إرثاً فنياً ثرياً مكتوباً، وصفحة مشرقة من الإبداع والتميز في تاريخ المسرح العربي».



وتوجه الأفخم باسمه وباسم الهيئة الدولية للمسرح لأسرة الفقيد بأحر التعازي، داعياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده الله برحمته، ويسكنه فسيح جناته.

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