242.57 مليون مشاهدة لـ «ب 100 وش» على منصة «أوان»

المصدر: دبي - البيان

على مدى السنوات السبع الماضية، ارتبط اسم النجمة المصرية نيللي كريم بشاشة تلفزيون دبي، التي قدمت للجمهور من خلالها العديد من الأدوار الفنية التي نالت نجاحات متتالية ونسبة مشاهدة مرتفعة، عبر التنوع والغنى في الشخصيات الدرامية التي قدمتها وصولاً إلى دورها الكوميدي الجديد في مسلسل «ب 100 وش».

والذي استطاعت من خلاله الخروج من نوعية الأدوار المركبة، لتقدم شخصية كوميدية جديدة تحمل كافة مقومات الكوميديا الراقية، ضمنت معها تفاعل جمهور الشاشة الفضية والمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي.

وكشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، عن أرقام المتابعات الجماهيرية للمسلسل الرمضاني الجديد منذ بث حلقاته لغاية منتصف الشهر الفضيل، محققاً عبر حسابات تلفزيون دبي الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي عدد مشاهدات محتمل تجاوز (242.57) مليون مشاهدة، في الوقت الذي وصل عدد التغريدات والمنشورات الرقمية إلى أكثر من (3.51 آلاف) تغريدة ومنشور رقمي.

فيما تجاوز عدد التفاعلات الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تعليقات وإعجاب ومشاركة إلى أكثر من (45.24 ألف) مشاركة، فيما حقق مسلسل «ب 100 وش» أرقاما قياسية على منصة «أوان» الرقمية تجاوز خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك (98.163) ألف مشاهدة رقمية.

فيما وصل عدد المشاركات في تحدي المسلسلات الرمضانية التي أطلقتها منصة «أوان» الرقمية على شبكة «تيك توك» ما يزيد على (32 مليون) مشاركة، وهو رقم قياسي شمل المقاطع والفيديوهات التي تمت مشاركتها عبر المنصة الرقمية الرائدة في مقاطع الفيديو القصيرة حول العالم، وتم من خلالها التفاعل مع المشاهد المختارة من المسلسل الرمضاني الجديد.

شخصيات متنوعة

نجحت نيللي كريم في تجسيد شخصيات مختلفة خلال السنوات السبع الماضية، تركت كلّ منها بصمتها في عالم الدراما الرمضانية.

في الوقت الذي أضاف تعاونها مع تلفزيون دبي المزيد من النجاحات المتتالية إلى مسيرتها الفنية، بعد أن لفتت الأنظار إلى موهبتها التمثيلية في أول تعاون فني مع تلفزيون دبي، من خلال مسلسل «ذات» في العام 2013، سيناريو وحوار مريم نعوم عن رواية الأديب صنع الله إبراهيم، وإخراج كاملة أبو ذكري، حيث شاركها البطولة باسم سمرة. أما في العام 2014 فأطلت في مسلسل «سجن النسا» المسلسل مستوحى من مسرحية «سجن النساء» للكاتبة فتحية العسال، وسيناريو وحوار مريم نعوم، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

وفي العام 2015 شاركت ظافر العابدين، بطولة مسلسل «تحت السيطرة» من تأليف مريم نعوم، وإخراج تامر محسن.

أدوار مختلفة

وأطلت نيللي في العام 2016 على جمهور تلفزيون دبي، من خلال مسلسل «سقوط حر» الذي يروي قصة سيدة مضطربة نفسياً تُتهم بقتل زوجها وشقيقتها، فتقرر المحكمة إدخالها إلى مصحة للعلاج النفسي، حيث تتعرض لعدّة مشاكل. المسلسل من إخراج شوقي الماجري وتأليف مريم نعوم ووائل حمدي.

وقدمت في رمضان 2017 المسلسل الدرامي «لأعلى سعر»، سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.

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