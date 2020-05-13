4 قصص للأطفال من «كلمات»

المصدر: الشارقة - البيان

تقدم دار«كلمات» الإماراتية المتخصّصة في نشر كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية والتابعة لـ «مجموعة كلمات»، لصغارها القراء مجموعة من القصص تحمل في داخلها القيم الطيبة والتقاليد الموروثة أو لذكريات الجميلة التي تجمع العائلة في شهر رمضان المبارك.

ومن خلال أربعة إصدارات قصصية تحمل عناوين «رمضان في الإمارات»، «أحمد الحلو»، «رحلة غير كل الرحلات» و«جمل حليم»، تتناول القصص العديد من القيم الدينية والإنسانية، التي تساعد الأهل، على قضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع أطفالهم في ظل الظروف الصعبة التي يفرضها فيروس كورونا المستجد.

«رمضان في الإمارات» تأليف فاطمة شرف الدين ورسوم إستريليتا كاراكول، ويستهدف الأطفال من عمر 9- 6 عاماً، العادات والتقاليد التي يمارسها الإماراتيون في شهر رمضان المبارك.

وتستهدف قصة «أحمد الحلو»، تأليف مروة العقروبي ورسوم مايا فداوي، الأطفال من عمر 9-6عاماً، قصة أحمد وأخته مريم، اللذين يقضيان ليلة في بيت جدتهما.

وتقدم قصة «رحلة غير كل الرحلات»، تأليف فاطمة شرف الدين ورسوم حاتم فتحي علي، والتي تستهدف الصغار من عمر 6-9 أعوام أساسيات مناسك فريضة العمرة للأطفال بشكل مرح ومبسط.

«جمل حليم» تأليف جريفن أونداتجي، رسوم ليندا ولفسجروبر، وترجمة فاطمة شرف الدين

تروي حكاية «جمل حليم» التي تستهدف الأطفال من عمر 6-9 أعوام.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز