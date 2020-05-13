«إكسبوجر» يفتح 10 أبواب للمنافسة

المصدر: الشارقة - البيان

فتح المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، باب التسجيل في جوائز دورته الخامسة، أمام موهوبي وعشاق فن التصوير لعرض أعمالهم في منصةٍ عالمية، وذلك ضمن عشر فئات، منها تسع فئاتٍ للصور الفوتوغرافية.

بالإضافة إلى فئة «أفضل فيلم قصير» للمتخصّصين في تصوير الأفلام. وتدرس إدارة المهرجان موعد انعقاد دورته الجديدة. فيما تشمل فئات الجوائز، «المناظر الطبيعية»، و«البورتريه»، و«تصوير الرحلات»، و«التصوير المعماري»، و«التصوير الصحفي»، و«التصوير عن قرب» (الماكرو)، و«التصوير الجوي والدرون»، و«فئة الصغار» (أقل من 18 عاماً)، و«فئة موظفي حكومة الشارقة» وهذه الفئة متاحة لمختلف فنون التصوير، وفئة «الأفلام القصيرة والصور المتحركة».

اختيار

تختار لجنة التحكيم فائزَيْن اثنين عن كل فئة، كما يفوز المرشح الذي حصل على أعلى تقييم من أعضاء اللجنة بالمركز الأول على مستوى الجوائز. بالإضافة إلى ترشيح خمسة مصورين عن كل فئة ليكونوا ضمن قائمة لجنة التحكيم، والذين تم تقدير مشاركاتهم، وتُعرض أعمالهم في المهرجان.

وتشجيعاً للأطفال الموهوبين من سكان دولة الإمارات، يقدم المهرجان للفائزين الفرصة لتكون صورهم الفائزة ضمن معارض المهرجان إلى جانب أهم المصورين في العالم.

ويوضح طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) شهد نمواً لافتاً في حجمه ونطاق انتشاره، ليصبح حدثاً سنوياً رائداً يجذب عشاق فنون التصوير الفوتوغرافي، من الهواة والمحترفين من مختلف بلدان العالم.

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