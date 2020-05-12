فتح باب التسجيل لمبادرة «أقدر للكتابة والقراءة عن بُعد»

أطلق برنامج «خليفة للتمكين- أقدر» فعاليات الدورة الثالثة لمبادرة «أقدر للكتابة والقراءة عن بعد»، التي تشمل مجالات الرواية، القصة القصيرة، المقالة، أدب الطفل، وتنمية الذات.

وذلك من خلال فتح باب التسجيل لدورات وورش البرنامج التدريبية ضمن المبادرة، حيث تبدأ مرحلة التسجيل من منتصف مايو الحالي ولمدة شهر من تاريخه، ويمكن التسجيل من خلال info@kuttab.ae.

وفي هذا الصدد، أوضح محمد الهرمودي، المنسق العام لبرنامج «خليفة للتمكين- أقدر» أن «من أهم استراتيجيات البرنامج طويلة المدى هي بناء مهارات وقدرات النشء والشباب في مجالات الكتابة الإبداعية المتنوعة التي تستلهم من الشخصية الإماراتية أهم خصائصها والعمل على بلورتها أدبياً، وأن هذا الهدف يتطلب تدريب هؤلاء النشء والشباب في مختلف الحقول الأدبية بطريقة احترافية تمكنهم من الإبداع، وتقديم رؤيتهم الشخصية حول القضايا التي تهمهم، وخلق روح الإحساس بمسؤولية الكتابة الإبداعية، ومدى تأثيرها على المجتمع والتفاعل معها».

ومن جهته، أكد سلطان الكتبي، نائب المنسق العام لبرنامج «خليفة للتمكين- أقدر» أن «هذه المبادرة تعتبر جزءاً من مبادرات برنامج خليفة للتمكين الذي يهدف إلى إعداد الكوادر الوطنية في مجالات الكتابة الابداعية وبناء الشخصية الإماراتية في مختلف الحقول الأدبية من أجل إضافات شخصية إيجابية على المجتمع، من خلال رفع الوعي الثقافي والإبداعي وتنمية المهارات الإبداعية عند المشاركين».

وأشار الكاتب الأستاذ جمال الشحي، مدير عام دار كتاب للنشر والتوزيع، إلى أن «عالم الإبداع قطع أشواطاً كبيرة في مجال التقنيات الحديثة، ولا يمكن إهمالها أو تخطيها، فقد أصبح الإبداع درساً من الدروس المهمة، وشكل قيماً فنية وقواعد أساسية، لا بُد للمشارك من التعرف عليها في خوض مغامرة الإبداع بوعي وثقافة لا بطريقة عشوائية». (أبوظبي - البيان)

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