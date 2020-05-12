«منصات رقمية» يحتفي بـ«البيان » ويتألق عبر تلفزيون دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عن أرقام المتابعات الرقمية التي حققتها الحلقات الثلاث الأولى من برنامج «منصات رقمية» الذي أطلقه تلفزيون دبي عبر تويتر الشرق الأوسط (Twitter MENA) المنصة الرقمية الرائدة بمتابعة كل ما يتعلق بآخر أخبار ومستجدات «تويتر» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذلك في إطار حرصه ومواكبته لآخر التطورات في المجال الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، وبالتزامن مع الدورة البرامجية الخاصة وباقة المسلسلات والأعمال الدرامية والكوميدية في شهر رمضان المبارك 2020 على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي.وافتتحت مايا حجيج الإطلالة الأسبوعية الثانية من برنامج «منصات رقمية» من تلفزيون دبي عبر «تويتر»، برصد أهم تطورات فيروس «كورونا» المستجد.

حيث انتشر وسم (#الامارات_تطور_علاج_كورونا)، بعد قيام وزارة الاقتصاد بمنح براءة الاختراع للعلاج بالخلايا الجذعية، قائلة إنه مبتكر وواعد وقد قام بتطويره فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ويتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها.

كما قام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم التهنئة للشعب والمقيمين على هذا السبق والإنجاز العلمي.

الحلقة الثالثة

من جهة أخرى، خصصت الحلقة الثالثة من برنامج «منصات رقمية»، للاحتفاء بالذكرى 40 لانطلاقة صحيفة «البيان» الإماراتية، ورسالة التهنئة الخاصة التي وجهها أحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام بهذه المناسبة قائلاً «تحتفل صحيفة البيان الإماراتية بمرور 40 عاماً على إنشائها في 10 مايو 1980.

وفي هذه المناسبة أحب أن أتوجه بالتهنئة للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة التاريخية، كما أتوجه بالتهنئة إلى إعلام دولة الإمارات العربية المتحدة، مركزاً على الشريك الاستراتيجي الأكبر بالنسبة لنا وهو القارئ المتابع دائماً معنا»، مشيراً إلى أن الصحيفة مرت عبر تاريخها بمراحل مختلفة استطاعت من خلالها أن تحافظ على مهنيتها ومصداقيتها وشفافيتها، كما تنقل نبض الشارع إلى المسؤول واستراتيجيات الدولة إلى الجمهور».

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