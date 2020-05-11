أنتوني جيفن في جلسات «أبوظبي للكتاب» الافتراضية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استضافت الجلسة الأخيرة من جلسات معرض أبوظبي الدولي للكتاب الافتراضية، أنتوني جيفن؛ أحد أبرز صنّاع الوثائقيات في العالم ورائد إنتاجات الواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزّز (AR).

وكان قد استعاض عدد من المؤلفين والفنانين عن مشاركتهم، التي كانت مقررة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام بتقديم جلسات حوارية افتراضية، تتيح للمشاهدين متابعتهم بأمان من منازلهم، ويأتي ذلك بعد تأجيل الدورة الثلاثين من المعرض إلى العام المقبل، بسبب أزمة وباء «كوفيد 19».

وقد نظّمت الجلسة التي جرت يوم الثلاثاء دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وقدمها جيفن، المخرج المبدع والمدير التنفيذي لشركة «أتلانتيك برودكشنز»، الشركة المرموقة في مجال إنتاج الوثائقيات، وتتميز حالياً في إبداع تجارب رواية القصص الغامرة باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وتحدث جيفن خلال الجلسة بالتفصيل عن التعاون بين «أتلانتيك برودكشنز» و«إيمج نيشن»، شركة الإعلام والترفيه في أبوظبي، حيث استخدموا التكنولوجيا لإنتاج وثائقي «تاريخ الإمارات»، الذي أعاد إحياء 125000 عام من تاريخ المنطقة الإنساني.

ويستطيع المشاهدون باستخدام تقنية الواقع الافتراضي الاندماج في القصّة، والاستمتاع بتجارب متنوعة، كالحقب المختلفة لمجموعة قصر الحصن، أو اختبار تجربة الغوص لاستخراج اللؤلؤ. وحدّث جيفن المشاهدين عن عمله مع المذيع البريطاني ومؤرخ التاريخ الطبيعي ديفيد أتينبورو، على 14 مشروعاً مختلفاً؛ منها وثائقي يصوّر الحياة البحرية داخل الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا.

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