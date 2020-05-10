419.338 مشاهدة رقمية على منصة «أوان»

المصدر: دبي ـ البيان

وصل إجمالي عدد المشاهدات الرقمية لباقة الأعمال الرمضانية والمسلسلات الدرامية والكوميدية التي تبث على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، وتملك منصة «أوان» الرقمية حقوق بثها، إلى ما يزيد على (419.338) مشاهدة رقمية في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط.

مرتبة أولى

ونجح مسلسل «رقم الحظ 7» على شاشة تلفزيون دبي، في تحقيق المرتبة الأولى بنسب المشاهدة تجاوزت (87.807) مشاهدات، على مدار الأيام العشرة الأولى من الشهر الفضيل، بينما استطاع مسلسل «بنت صوغان» الذي يبث حصرياً عبر شاشة قناة سما دبي في تحقيق المرتبة الثانية بعدد (78.965) مشاهدة.

كما نجح المسلسل الكوميدي «بـ100 وش» على شاشة تلفزيون دبي في الوصول إلى المرتبة الثالثة بعدد (52.380) مشاهدة، تلاه مسلسل «خيانة عهد» على شاشة تلفزيون دبي من بطولة يسرا وحلا شيحا بعدد (51,849) مشاهدة، فيما حقق الموسم الثاني من «قرقاشة» على شاشة قناة سما دبي، ما يزيد على (42.510) في الثلث الأول من شهر رمضان.

أعمال الكرتون

وعلى صعيد أعمال الكرتون الإماراتية، حقق الموسم الرابع من المسلسل الكرتوني «خوصة بوصة» على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي عدد مشاهدات على منصة «أوان» الرقمية، وصل إلى (38.844) مشاهدة رقمية، فيما وصل عدد مشاهدات الموسم 14 من المسلسل الكرتوني «شعبية الكرتون» على قناة سما دبي إلى (30.536) مشاهدة في نفس الفترة، واستطاع المسلسل الكوميدي الجديد، «حكايات ابن الحداد» من تحقيق عدد مشاهدات تجاوز (19.047). واختتم مسلسل «سكر زيادة» على شاشة تلفزيون دبي، مشاهدات منصة «أوان» الرقمية بعدد وصل إلى ما يزيد على (17.400) مشاهدة رقمية.

عروض حصرية

من جهة أخرى، يتابع جمهور منصة «أوان» الرقمية، بشكل حصري وكعرض أول لأهم الأعمال الدرامية والكوميدية العربية والخليجية، ووصل إجمالي عدد مشاهدات الأعمال الحصرية إلى ما يزيد على (53.166) مشاهدة رقمية، حيث جاء المسلسل الاجتماعي «سواها البخت» في المرتبة الأولى محققاً (13.196) مشاهدة في الثلث الأول من الشهر الفضيل، تلاه مسلسل «آل ديسمبر» بـ (8312) مشاهدة.

واستطاع المسلسل الكرتوني «صحبة الآيات» تحقيق عدد مشاهدات وصل إلى (6397) مشاهدة رقمية، فيما وصل عدد مشاهدات المسلسل «القمر آخر الدنيا» إلى (6207) مشاهدات.

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