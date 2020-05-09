عمل فني لطالبة يزين أجهزة مواقف السيارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

بدأ استخدام أجهزة مواقف السيارات في مناطق محددة في دبي بتعزيز المظهر الفني للمدينة في إطار مبادرة فريدة من نوعها أطلقتها براند دبي وهيئة الطرق والمواصلات.

من بين الفنانين الذين تم اختيار أعمالهم للعرض على أجهزة مواقف السيارات شيخة فكري، طالبة إماراتية في برنامج إدارة الصحة البيئية في الجامعة الكندية دبي.

تُعد هذه المبادرة المتمثلة في إضفاء لمسة فنية على أجهزة مواقف السيارات مشروعاً مشتركاً بين براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات لإحياء مواقف السيارات في المناطق الرئيسة في دبي بلمسة إبداعية مميزة. يتمثل الهدف من هذا المشروع في تحويل دبي إلى متحف مفتوح يمثل التسامح والتنوع موضوعات وأفكار أعماله الفنية.

تنوع ثقافي

وفقًا لما تقوله شيخة حول ذلك، تُعد رسمتها مستوحاة من الغترة «غطاء الرأس التقليدي الذي يرتديه الرجل العربي» بوصفها خلفية، إضافةً إلى الكلمات التي تشير إلى التنوع الثقافي في الإمارات.

الغترة أو الشماغ هي غطاء رأس تقليدي مصنوع من قطعة قماش قطنية مربعة عادةً يرتديها في الغالب الرجال العرب أو الأكراد لحماية وجوههم وأعناقهم من حرارة الشمس.

بعد أن قدمت بضعة أعمال فنية إلى المشروع تواصلت براند دبي مع شيخة وأخبرتها بأنه قد تم اختيار أحد الأعمال الفنية التي قدمتها للمشروع. حصلت شيخة على فرصة لشرح عملها الفني أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

ترغب شيخة التي ترى دائماً أن الفن هوايةٌ في تشجيع الآخرين على ممارسة هواياتهم؛ فهي تقول: «افعل دائماً ما تحب، فأنت لا تعرف ما الذي يمكن أن تصل إليه من سعيك وراء هذه الهواية».

يمكن رؤية العمل الفني لشيخة على أجهزة مواقف السيارات الموجودة حول طريق جميرا بيتش ومركز دبي التجاري العالمي.

يمثل المشروع المنفذ بالتعاون مع ستة فنانين إماراتيين ووافدين جزءاً من جهود براند دبي لتحسين البيئة الإبداعية للساحات العامة في دبي وإيجاد صلات جديدة بالمجتمع من خلال الفن.

تم تحويل 100 من أجهزة مواقف السيارات في جميرا ومدينة دبي للإعلام وشارع المستقبل إلى أعمالٍ فنية من خلال 15 تصميماً فريداً مستوحاة من أفكار التنوع والتسامح. يمثل مشروع أجهزة مواقف السيارات جزءاً من مبادرة #دبي_تتحدث_إليك، التي تهدف إلى إنشاء تجارب جمالية فريدة من نوعها لأفراد المجتمع بوصفها جزءاً من تحويل مدينة دبي إلى لوحة فنية مبدعة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز