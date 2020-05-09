تغريدات النجوم.. «سوالف رمضانية» ومشاهد درامية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم تخرج تغريدات النجوم هذا الأسبوع عن نطاق الأجواء الرمضانية، حيث اجتهد بعضهم في نشر مشاهد لأعمالهم، وصوراً لشخصياتهم الدرامية التي يطلون بها على الشاشات طوال الشهر الكريم حاصدين بذلك «إعجابات» متابعيهم، على الطرف الآخر، لم تغب الأغنية الجديدة عن أروقة التواصل الاجتماعي.

كما لم تغب أيضاً مقاطع «البث المباشر» التي يلعب النجوم أبطالها، في محاولة منهم للتعايش مع الأجواء التي فرضها فيروس «كورونا» على العالم، والبقاء على تواصل دائم مع الجمهور. «البيان» جالت بين حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، واطلعت على تغريداتهم، واختارت منها باقة متنوعة توزعت بين «سوالف رمضانية» و«مشاهد درامية».

أغنية جديدة

«بو خالد الأمل»، عنوان أغنية جديدة أطلقها الفنان حسين الجسمي أخيراً عبر حسابه على «انستغرام»، وهي مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحمل الأغنية الجديدة التي حازت على أكثر من 16 ألف مشاهدة، توقيع الشاعر الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، وهي من ألحان حسين الجسمي، الذي كشف أيضاً عن مشاركته في أوبريت «انتو لها» وهو من أشعار الكوت وألحان فهد الناصر.

حيث يعد الأوبريت بمثابة رسالة شكر لكل من ساهم في تخطي العالم العربي لأزمة انتشار فيروس كورونا، وإلى جانب الجسمي، يشهد الأوبريت أيضاً مشاركة ثلة من النجوم وعلى رأسهم أصالة وماجد المهندس ونبيل شعيب وبلقيس وراشد الماجد ونوال الكويتية وسناء الخراز ومحمد المسباح. وكان الجسمي قد علق على الأوبريت بالقول: «كمثله يوجد وكن.. أبناؤه معادن ويلمعون بالمحن.. وانتو لها».

تعلم الطبخ

بعد إطلالته في برنامج «سوالف رمضانية» التي يقدمها الفنان حسن البلام عن طريق البث المباشر على انستغرام، حيث اعترف بأنه تعلم الطبخ على يد حسين الجسمي، أطل الفنان فايز السعيد على برنامج آخر يحمل عنوان «يوميات عائلة في زمن الكورونا».

والذي يبث على سناب شات وفيسبوك، وفيه نقل السعيد بعضاً من تفاصيل يومياته وعائلته أثناء وجودهم في الحجر الصحي، حيث أكد أن أفضل أوقاته تكون خلال ممارسته الرياضة، مشيراً إلى أنه يستغل ليالي الشهر الفضيل في قراءة القرآن وصلاة التراويح.

لا تكاد تمر ليلة من دون إطلالة الفنان أحمد الجسمي على متابعي حسابه في انستغرام، حيث يختار لهم مجموعة من مشاهده في مسلسليه «بنت صوغان» و«أم هارون» ويرفقها بتعليقات مستوحاة من المشاهد نفسها، وعلى ذات الدرب سار الفنان مرعي الحليان، الذي نشر أخيراً بعضاً من المشاهد التي تجمعه مع الفنان جابر نغموش في مسلسل «مفتاح القفل» الذي حظي بثناء الكاتب جمال سالم، والذي نشر على حسابه في انستغرام صوراً للمخرج باسم شعبو، وزميله مصطفى رشيد.

حيث كتب معلقاً: «نبارك للمخرج باسم سعبو، والمخرج مصطفى رشيد، تميز أعمالهم الرمضانية، «مفتاح القفل» و«الشهد المر» بالإخراج المتميز، والذي أصبح الكثير يشيدون بطريقة الإخراج في هذين العملين».

نقد بناء

الفنانة السعودية الهام علي، التي تطل هذا العام في مسلسلي «مخرج 7» و«أم هارون» أكدت ترحيبها بالنقد البناء. وأكدت خلال مشاركتها في برنامج «سوالف رمضانية» على انستغرام، بوجود فرق بين التجريح والنقد. وقالت: «الفنان يمتلك المشاعر والأحاسيس، وهنا خلط بين التجريح والنقد، ولذلك يجب عدم الإساءة للفنان»، مشيرة إلى أن مسلسل «مخرج 7» هو «فاكهة رمضانية»، مؤكدة أن شخصيتها في «أم هارون» متغيرة حسب الموقف.

منذ بدء الشهر الكريم، ومسلسل «خيانة عهد» يحصد إعجاب متابعيه، حيث استطاع العمل، أول من أمس، الوصول إلى صدارة تويتر، محولاً بطلته الفنانة يسرا إلى ترند، بعد تقديمها لمشهد مؤثر، وهو قيامها بدفن «هشام» ابنها الوحيد الذي قتل على يد خالته حلا شيحا، حيث أبدى الكثير من رواد الموقع إعجابهم بأداء الفنانة يسرا، فيما وصفها الإعلامي عمرو أديب بـ«العالمية»، وقال: «هذا هو دور العمر لحلا شيحا».

تأثر بالمشهد

على ذات الخط، سارت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، والتي احتلت هي الأخرى قائمة «الترند» في تويتر بعد عرض حلقة «أولاد آدم»، التي مكنتها من إسالة دموع الجمهور الذي تأثر كثيراً بالمشهد الذي أدته بإحساس عالٍ، وكانت ماغي قد أعادت نشر المشهد على حسابها في تويتر، وعلقت عليه بالقول: «هذا المشهد كان تصويره صعباً جداً من الناحية النفسية، في غرفة برادات الموتى، لا يمكن أن تتصوروا إحساسي عندما دخلنا الغرفة لنأخذ هذه اللقطة».

ومع وصول السباق الدرامي إلى منتصف الطريق، كشف المخرج الأردني محمود الدوايمه، عن اتفاقه مع شركة كلاكيت ميديا، لإخراج مسلسل درامي عربي، ليعرض في الموسم الرمضاني المقبل. وأكد الدوايمه أنه سيبدأ التحضيرات للعمل المقبل بعد عيد الفطر، مشيراً إلى أنه سيقوم قريباً بالإعلان عن كافة تفاصيل العمل الجديد.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز