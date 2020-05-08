«زايد للدراسات» ينظم ندوة علمية افتراضية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات ندوة علمية افتراضية بعنوان «تحقيق التراث الوطني والعربي بين الواقع والمأمول»، بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين في مجال تحقيق المخطوطات.

جاءت الندوة في ثلاثة محاور، تناول المحور الأول «دور المراكز والهيئات الثقافية في جمع وتحقيق المخطوطات»، فيما تناول المحور الثاني «تاريخ المخطوطات في الإمارات»، في حين تناول المحور الثالث «مناهج التحقيق وثقافة المحقق».

وافتتحت الندوة التي نظمها نادي تراث الإمارات عن بعد، عبر برنامج الميكروسوفت تيمز بكلمة ترحيبية، قدمها الدكتور محمد فاتح زغل الباحث الرئيسي في مركز زايد للدراسات والبحوث بأهمية الحفاظ على المخطوطات العربية باعتبارها ذاكرة الأمة وإرثها المعرفي والثقافي والفكري والحضاري.

كما أكد أن دولة الإمارات لم تأل جهداً في سبيل المحافظة على المخطوطات العربية والإسلامية، حيث أنشأت العديد من المراكز البحثية والهيئات الثقافية، ولعل نادي تراث الإمارات نموذج فريد في الاهتمام بجمع المخطوطات خصوصاً تلك التي نسخت بواسطة أبناء الإمارات، حيث يمتلك مجموعة كبيرة ومميزة منها.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز