قراء من 55 بلداً يتابعون مكتبة الشارقة الإلكترونية

المصدر: الشارقة - البيان

نجحت «المكتبة الإلكترونية» لمكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب بالوصول إلى قراء من 55 بلداً حول العالم، حيث انضم إلى قائمة أعضائها 8030 قارئاً مسجلاً، أجروا خلال أقل من شهرين 32114 عملية في قاعدة بياناتها، التي تضم ما يزيد على 6 ملايين كتاب ومصدر معرفي بأكثر من 10 لغات عالمية.

وتتوزع محتويات المكتبة على كتب إلكترونية وأفلام مسجلة ومخطوطات ووثائق أرشيفية، حيث تضم 30 ألف مقطع فيديو في شتى المجالات والتخصصات، و160 ألف كتاب إلكتروني، و5 ملايين رسالة جامعية عالمية، بالإضافة إلى 21 ألف محتوى علمي، والعديد من الكتب النادرة، والكتب الصوتية.

وكانت «مكتبات الشارقة العامة» قد تعاونت مع مبادرة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، التي أطلقتها تحت شعار «بيت الإيسيسكو الرقمي»، وانضمت لها، بهدف دعم العملية التعليمية والثقافية في ظل الإجراءات التي فرضها العالم لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، لتفتح الباب أمام القراء للوصول إلى ما تضمه من محتويات معرفية عبر الدخول إلى موقع المنظمة عبر شبكة الإنترنت www.icesco.org، وتسجيل العضوية من خلال اتباع الخطوات اللازمة، والاطلاع على ما تقدمه من عناوين ومصادر علمية إلى جانب محتويات «بيت الإيسيسكو الرقمى»، التي تغطي جميع مجالات عمل المنظمة.

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