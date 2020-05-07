قراءة في سيرة الشيخ زايد على قناتي «أبوظبي» و«الإمارات»

المصدر: (أبوظبي - وام )

أطلقت قناتا «أبوظبي» و«الإمارات» البرنامج اليومي «رجال صدقوا»، ضمن دورتيهما البرامجيتين الرمضانيتين، والذي يقدم إضاءة على ما جسّده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، من مبادئ وقيم كانت وما زالت رمزاً للخير والعطاء، ليس في الإمارات فحسب، بل والعالم أجمع.

ويتناول البرنامج في 30 حلقة بالشرح إحدى مقولات الشيخ زايد بن سلطان في كل حلقة ويربطها بالبعد الإنساني في شخصية زايد وتعاليم الدين الإسلامي الحضارية والاجتماعية، ومفاهيم القيادة والشباب والأمانة والعمل وحب الوطن وغيرها.

ويستعرض البرنامج الإرث الإنساني الملهم الذي تركه الشيخ زايد بن سلطان لكل دول العالم. ويأتي البرنامج اليومي عبر قناة أبوظبي عند الساعة 06:12 قبل الإفطار، فيما يمكن مشاهدته عبر قناة الإمارات عند الساعة 07:00 مساءً طوال شهر رمضان المبارك.

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