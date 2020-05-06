العراق يحصد جائزة الأسبوع الثالث من مسابقة #صور_من_المنزل

المصدر: الشارقة - البيان

حلّق المصور العراقي أحمد لازم، بجائزة المركز الأول في المسابقة #صور_من_المنزل، التي ينظمها المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، في أسبوعها الثالث، عن لقطته التي حملت عنوان «عصفوري»، فيما ذهب المركز الثاني لمواطنه المصور سعد الحمادي، عن صورته «فانوس رمضان».

وأبدع صاحب المركز الأول، الذي حظي بجائزة قيمتها 1000 دولار، في التقاطه للصورة، حيث استطاع أن يوظّف الإضاءة وعمق المجال المرئي، لأن تكون عنصراً فاعلاً في الصورة، وتجذب أنظار المشاهدين لمشاعر الطفل وانفعالاته، كما برع في جعل العصفور لاعباً أساسياً في التكوين، ونجح في إظهار العلاقة الودّية التي تجمعهما، من خلال توثيق نظراتهما التي سارت بنفس الاتجاه.

وبيّنت الصورة الثانية، التي فاز صاحبها بجائزة قيمتها 750 دولاراً، مكانة الشهر الكريم، وحضوره الاستثنائي في هذه الظروف، حيث استطاع المصوّر أن يُبرز من خلال لقطته، مشاعر الوحدة والعزلة التي يبديها الطفل، ممسكاً فانوسه، في إشارة إلى قدوم شهر رمضان ليضيء العزلة، ويعزز الأمل والطمأنينة لدى العائلات الصغيرة، التي حالت الظروف الاحترازية دون الالتقاء مع الأقرباء والأسر الأخرى.

وكانت لجنة التحكيم، قدّ أثنت على موهبة المصورين، وقدرتهم على توليف المساحة لصالح العناصر المرئية، والاستفادة المثلى من معدلات الضوء، وتوظيف لغة الجسد في شرح مضامين الصور وغايتها، كما أشادت بالأفكار التي حملتها اللقطات، ومدى عمقها وانسجامها مع الواقع الذي تعيشه جميع الأسر، في ظلّ ظروف الحجر الصحي، وحلول شهر رمضان المبارك.

ولا يشترط للراغبين في المشاركة، استخدام نوعية محددة من الكاميرات، إذ تتيح لهم المسابقة استخدام المتوفر لديهم منها، مع ضرورة أن تكون الصور المشاركة، قد التقطت أثناء فترة الحجر المنزلي.

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