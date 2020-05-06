«آخر كلام» يوزع بطاقات الحظ على شاشة تلفزيون دبي

المصدر: دبي - البيان

فسحة ترفيهية جديدة، أفردها تلفزيون دبي لجمهوره خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تقديم المعلومات العامة والجوائز اليومية المميزة من خلال الموسم الجديد من برنامج «آخر كلام» مع رؤى الصبان، التي أصبحت وجهاً رمضانياً مألوفاً يطل على الجمهور الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حاملة معها الأسئلة الجديدة والمسابقات المبتكرة التي تجلب بطاقات الحظ للمشتركين الذين لاحظوا التغييرات الجديدة التي طرأت على الموسم الثالث من ناحية الشكل ومضمون الأسئلة والجوائز المقدمة.

من جهتها، لا تخفي رؤى الصبان فرحتها، بعودة برنامج «آخر كلام» في شهر رمضان المبارك، في ظل ما يمر به الجميع من إجراءات بهدف الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، الأمر الذي دفع إدارة تلفزيون دبي إلى التفكير جدياً في إيقاف البرنامج هذا العام، إلا أن الرغبة في تقديم برنامج ترفيهي للجمهور في فترة العزل المنزلي والترفيه عنه من خلال هذه النوعية من البرامج المنوعة، كان السبب الرئيسي لاتخاذ قرار بثه على الهواء مباشرة، مع الأخذ بكافة الإجراءات المعتمدة لحماية فريق عمل البرنامج.

خارطة تفاعلية

وحول أجواء تفاعل الجمهور مع المضمون الجديد للمسابقات اليومية في «آخر كلام»، أشارت رؤى إلى الزيادة الملحوظة في عدد المكالمات اليومية وطلبات الاشتراك في حلقات البرنامج على امتداد أيام الشهر الفضيل من خلال إرسال العديد من الرسائل النصية.

وذلك مقارنة بالمواسم السابقة ومدة البرنامج التي لا تتجاوز ساعة تلفزيونية واحدة يومياً، تسلط الضوء على أبرز المعالم السياحية في إمارة دبي من خلال عدة أنواع من الأسئلة التي تندرج تحت فئات: المنوعات والترفيه والمعلومات العامة، إلى جانب الأسئلة الخاصة حول المسلسلات والأعمال الدرامية والسينمائية، وما يتم عرضه من مسلسلات عبر شاشة تلفزيون دبي خلال شهر رمضان المبارك.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز