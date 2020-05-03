انتقادات لمشهد من مسلسل "الاختيار".. ومحمد إمام يرد

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدو أن وعي الجمهور العربي بالفن قد نما إلى درجة شكَّلت صعوبات أمام الأعمال الفنية الجديدة، ما دفع بعض متابعي مسلسلات رمضان إلى اصطياد الأخطاء من هنا وهناك.

فقد تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثل محمد عادل إمام من مشهد في مسلسل "الاختيار"، وهو يمسك بالسلاح ويستعد لإطلاق النار دون أن يسحب صمام الأمان، وأثارت الصورة جدلاً واسعاً، وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

وانتشرت مع الصورة تعليقات عديدة كاستحالة إطلاق السلاح للرصاص وهو في هذه الوضعية، في حين أشار آخرون إلى أن السلاح يطلق رصاصات 9 ميلي، في حين أن الفوهة أصغر من ذلك القياس.

وخرج الفنان محمد عادل إمام عن صمته للرد على تلك التعليقات، موضحاً بتغريدة على حسابه في "تويتر": "لكل اللي بيسألوا عن سقاطة الأمان ونوع السلاح.. دي صورة من التدريبات على المشهد، ومش موجودة في المسلسل"، متسائلاً: "إنتوا كبرتوا الموضوع ليه؟!".

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