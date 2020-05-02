تلفزيون دبي يطلق «منصات رقمية» عبر «تويتر»

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي عن إطلاقه برنامجه الخاص «منصات رقمية» عبر تويتر الشرق الأوسط (Twitter MENA) المنصة الرقمية الرائدة بمتابعة كل ما يتعلق بآخر أخبار ومستجدات «تويتر» في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وذلك في إطار حرصه ومواكبته آخر التطورات في المجال الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، وبالتزامن مع الدورة البرامجية الخاصة وباقة المسلسلات والأعمال الدرامية والكوميدية في شهر رمضان المبارك 2020 على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي.

وحصدت الحلقة الأولى من برنامج «منصات رقمية» أكثر من 188 ألف مشاهدة رقمية، عبر حساب تويتر (@TwitterMENA)، وحساب تلفزيون دبي (@DubaiTV)، والوسم (#منصات_رقمية)، في الوقت الذي يأتي البرنامج الجديد الذي تقدمه مايا حجيج مساء كل سبت، ابتداء من الساعة: 20:30 بتوقيت الإمارات، الساعة: 16:30 بتوقيت غرينتش، ضمن باقة البرامج الخاصة التي أطلقتها منصة «تويتر» بالشراكة مع أبرز المؤسسات والقنوات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط، لمشاركة الجمهور أهم الأخبار والمواضيع في فترة العزل المنزلي لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

الحلقة الأولى

وافتتحت مايا حجيج الإطلالة الأسبوعية الأولى من برنامج «منصات رقمية» من تلفزيون دبي عبر «تويتر»، بتغريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حول «مسبار الأمل للمريخ قريباً»، وإنجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي للمريخ عبر نقله من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إلى محطة الإطلاق في جزيرة «تانيغاشيما» باليابان تحت إشراف فريق من المهندسين الإماراتيين في عملية استغرقت 83 ساعة من العمل المتواصل.

كما توقفت عند أكبر وأكثر التفاعلات عبر «تويتر»، والتي تبعت تصريح الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» حول تعريض جسم المريض بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، لضوء الشمس وحقنه بمعقمات، حيث أثار هذا التصريح موجة من السخرية على المنصات الرقمية، والتي انتقد من خلالها أطباء وخبراء ترامب ونصحوا بعدم أخذ كلامه على محمل الجد.

تفاعل كبير

كما تابع الجمهور في الحلقة الأولى من برنامج «منصات» على تويتر، التفاعل الكبير عبر منصات التواصل الاجتماعي مع المقدمات الغنائية «تترات» لمسلسلات رمضان قبل عرضها على شاشات التلفزة العربية والتي سيطرت على أغلب مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت تفاعلاً مع الكلمات والألحان التي أصبحت عاماً بعد عام من أهداف الكثير من الفنانين.

وتوقفت مايا حجيج عند المؤلف تامر حسين الذي كان له نصيب الأسد من كتابة مقدمات أغاني مسلسلات رمضان هذا العام، حيث كتب تتر مقدمة مسلسل «سلطانة المعز» للممثلة غادة عبدالرازق بصوت نوال الزغبي حاصداً مشاهدات كثيرة عبر المواقع الرقمية.

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