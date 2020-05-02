مؤلف «النهاية»: المسلسل عمل فني وليس سياسياً

المصدر: القاهرة- مازن قاسم

مع تزايد حالة الجدل حول مسلسل «النهاية» الذي يعرض حالياً في رمضان من بطولة الفنان يوسف الشريف، وما تخلله من هجوم إسرائيلي على صناعه، واتهامهم بمعاداة السامية، تواصلت «البيان» مع مؤلف العمل السيناريست عمرو سمير عاطف، الذي أكد أن الموضوع أخذ حيزاً ونطاقاً أكثر من حجمه الطبيعي بالنسبة لعمل درامي تدور أحداثه في المستقبل.

وكشف عاطف لـ«البيان» أن الحلقات المقبلة من المسلسل سترد بقوة على اعتراضات الجانب «الإسرائيلي» في ما يتعلق برفضه لما طرحته الحلقات الأولى من زوال «إسرائيل» في المستقبل، غير أن عاطف رفض الكشف عن مضمون ما تحمله الحلقات المقبلة من أحداث ومفاجآت.

مؤلف «النهاية» أكد أنه لا يقدم عملاً سياسياً وإنما عمل فني قائم على الخيال العلمي، وعلى توقع شكل الحياة في عام 2021، مشيراً إلى أن ردة الفعل «الإسرائيلية» على المسلسل بها قدر كبير من المبالغة الهدف منه الإبداع وينتمى إلى نوعية الخيال العلمي لأول مرة في الوطن العربي.

وأوضح أن الجانب «الإسرائيلي» اعترض على جملة وردت على لسان أحد أبطال المسلسل في الحلقة الأولى، مشيراً إلى أنه ليس معنياً برد الفعل الإسرائيلي.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز