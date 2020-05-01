لطيفة بنت محمد: حريصون على دعم ممارسي المهن الثقافية

المصدر: دبي-البيان

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن «دبي للثقافة»، حريصة على دعم ممارسي المهن الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في هذه الفترة، من خلال برنامج الاستجابة السريعة، المقدم عبر منصة فن جميل للبحوث والممارسات الفنية، وذلك لمواجهة التحديات الراهنة التي فرضتها جائحة «كورونا».

وقالت سموها، في تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: تماشياً مع جهودنا لدعم المواهب الإبداعية خلال هذه الفترة الصعبة، تدعم دبي للثقافة، ممارسي المهن الثقافية في دولة الإمارات، من خلال برنامج الاستجابة السريعة، المقدم عبر منصة فن جميل للبحوث والممارسات الفنية.. والذي يدعو الفنانين والمبدعين المقيمين، إلى تقديم طلبات للحصول على المنح الصغيرة لمشاريعهم الجارية أو الجديدة، وذلك بهدف مواجهة التحديات الراهنة التي فرضتها جائحة «كوفيد 19».

وأضافت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «يستهدف المشروع أفراداً وجماعات من المبدعين: الفنانين والكتّاب والقيمين والباحثين المقيمين في دولة الإمارات. وتقديم الطلبات متاح عبر موقع فن جميل في موعد أقصاه 13 مايو. والتقديم، عبر الموقع على الرابط التالي:



https:/ / jameelartscentre.org/ whats-on/ artjameel-

research-and-practice-platform-uae/

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز