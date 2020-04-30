«الشارقة للإذاعة والتلفزيون» تنقل متابعيها إلى مطابخ العالم

المصدر: الشارقة - البيان

تصطحب قنوات وإذاعات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، مشاهديها من جميع أنحاء العالم، خلال شهر رمضان المبارك في جولة خاصة، ومميزة بين المطابخ المحلية والعربية والعالمية، لتجمع مشاهديها على مائدة رمضانية واحدة، من خلال مجموعة من برامج الطهي، التي تقدمها قناة الشارقة، وقناة الشرقية من كلباء، وقناة الوسطى من الذيد، وإذاعة الشارقة على التردد 94.4.



على ذوقك

تحت عنوان «على ذوقك»، تطل الشيف نورا، يومياً في تمام الساعة 12:15 م، على المشاهدين عبر قناة الشارقة وتقدمه، لتقدم العديد من النصائح حول طرق إعداد الطعام، ليكون متكاملاً ومحتوياً على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الصائم، بالإضافة إلى إعداد الأطباق والوصفات المأخوذة من المطابخ المحلية والعالمية، لتتناسب مع جميع الأذواق والأعمار.



طبخ أول

وبمزيج من الوصفات والنكهات الشعبية الإماراتية، تعرض قناة الشرقية في كلباء على مشاهديها، برنامج «طبخ أول»، والذي يقدمه شيخة البديوي وحليمة النقبي، يومياً عند الساعة 3:30م، لتفتح النافذة على المطبخ الإماراتي من حيث الأطباق النكهات والأدوات المستخدمة، وطريقة الإعداد التي كانت تشتهر بها قديماً مدن المنطقة الشرقية مثل كلباء وخورفكان ودبا الحصن، وشيص، ونحوة، ووادي الحلو، حيث تستعيد طرق طهي الطعام على الحطب، لتربط المشاهدين بصور جمالية عن طبيعة حياة قبل عقود ماضية، وطريقة إعدادهم للوصفات الإماراتية الغنية.



زاد البدو

وتعرض قناة الوسطى من الذيد عبر برنامجها «زاد البدو»، الذي تقدمه الشيف أم أحمد والطفلة وديما، تشكيلة متنوعة من الأطباق والأكلات الشعبية الإماراتية التي تتميز بكثرتها وتنوعها، فضلاً عن طعمها الطيب ورائحتها الزكية المميزة، والتي توجد على مائدة جميع الإماراتيين ولا سيما في الشهر الفضيل، كما يسلط الضوء على مائدة أهل البادية، التي تزخر منذ القدم وحتى الآن بالأطباق والأصناف الشهية، ويعرضها بطريقة جذابة وبسيطة تجمع ما بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر، طيلة أيام الشهر الفضيل يومياً وفي تمام الساعة 11:00صباحاً.



ويهدف البرنامج من استضافة الطفلة وديما، إلى جذب فئة الأطفال إلى مثل هذا النوع من البرامج، التي تعرفهم بالأكلات الشعبية لدولة الإمارات، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الهويّة الوطنية، التي يجب أن يحفظوها معهم ويتناقلوها جيلاً بعد جيل.



وتعرض «إذاعة الشارقة» على التردد 94.4 FM برنامج «طبخات» الذي يقدمه الشيف الإماراتي سعود المطروشي، وهو أول شيف في مجال الطيران، ويقدم خلاله مجموعة من الأطباق الشعبية المحلية والعربية والعالمية، طيلة أيام الشهر الفضيل في تمام الساعة 3:30م، فيما تبث برنامج «مطبخ أف أم»، الذي تقدمه الشيف أم خالد، يومياً في تمام الساعة 1:45م، وتعرض خلاله الوصفات، التي تزين بها ربة البيت مائدة شهر رمضان المبارك.

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