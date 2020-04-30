ندوة ثقافية افتراضية في «نادي كلمة للقراءة»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم «نادي كلمة للقراءة» التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ندوة ثقافية حوارية افتراضية تحت عنوان «التحديات التي تواجهها صناعة الكتاب في زمن الكورونا»، وذلك لمناقشة الوضع الراهن لقطاع النشر العربي، والتحديات التي تواجه صناعة الكتاب، والحلول المطروحة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة «كورونا».

شارك في الندوة كل من، الدكتورة فاطمة المزروعي، الأكاديمية والباحثة، والعضو السابق في المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عبد الله الغذامي، الناقد الثقافي السعودي وأستاذ النقد والنظرية، وطالب الرفاعي، الروائي الكويتي المخضرم، والكاتب والناشر الإماراتي جمال الشحي، المدير العام لدار كتّاب للنشر والتوزيع، وعضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، وإيمان حيلوز، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمنصة أبجد للقراءة، أكبر مكتبة عربية للكتب الإلكترونية.



أدارت الحوار الكاتبة والروائية الإماراتية إيمان اليوسف. وحضرها كل من الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وأمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب، وعبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.



تطرقت الندوة إلى عدة محاور منها، تأثير جائحة «كورونا» على صناعة النشر وعلى عملية التأليف، ومشكلات القرصنة والحفاظ على الملكية الفكرية، والفرص التي يمكن اغتنامها مع توسع رقمنة صناعة النشر، وتأثير التحول الرقمي على قطاع النشر الورقي التقليدي، وإمكانية الاكتفاء بالتسويق الرقمي للكتب.

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