«هيئة الشارقة» تحتفي باليوم العالمي للمتاحف

المصدر: الشارقة - البيان

تحتفي هيئة الشارقة للمتاحف باليوم العالمي للمتاحف، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «المتاحف من أجل المساواة: التنوع والشمول»، عبر إطلاقها معرضاً رقمياً تحت عنوان «التنوع في أوقات الأزمات»، لتشجيع الفنانين اليافعين الناشئين على مشاركة إبداعاتهم الفنية لتكون جزءاً من هذا المعرض.

ويأتي إطلاق المعرض الرقمي أمام الجماهير لاستعراض إبداعاتهم الفنية، في إطار حرص الهيئة على تعزيز لغة الإبداع والفن، وأهميتهما في توحيد الشعوب على اختلاف ثقافاتها، في ظل الظروف الراهنة التي فرضها كوفيد-19على المجتمع الدولي بأسره.

وعمدت هيئة الشارقة للمتاحف إلى توجيه رسالة مهمة عبر تنظيم المعرض الرقمي، مفادها أن البقاء في المنزل يعتبر فرصة متاحة لاستخراج الطاقات والمواهب لدى اليافعين وهواة الفن، وأن الهيئة توفر لهم فرصة مثالية للمشاركة بأعمالهم المتميزة.



ودعت الهيئة الفنانين الهواة اليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 – 25 سنة للمشاركة بإبداعاتهم الفنية، من أعمال ثنائية أو ثلاثية الأبعاد، ومقطوعات موسيقية، علاوة على القصائد، والأفلام القصيرة، بما يتناسب مع الفكرة الرئيسية لشعار اليوم العالمي للمتاحف «المتاحف من أجل المساواة: التنوع في أوقات الأزمات» والحاجة العالمية للإبداع خلال هذه الأزمة الصحية العالمية.



ويمكن للراغبين في المشاركة المبادرة إلى التسجيل عبر البريد الإلكتروني SocialMedia@sma.gov.ae، قبل الموعد النهائي للمشاركة الذي يصادف يوم الأحد العاشر من مايو المقبل، على أن تتضمن المشاركات وصفاً باللغات الإنجليزية أو العربية مؤلفاً من 50 كلمة حول كيفية ارتباط العمل الفني بموضوع اليوم العالمي للمتاحف لهذا العام، حيث تعمل لجنة مختصة من الهيئة بانتقاء المشاركات المقبولة.



وقالت منال عطايا، المدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف: «في زمن التباعد الاجتماعي وإغلاق المتاحف، نواصل البحث عن طرق للتواصل مع المجتمع بشكل فاعل وإشراكهم في برامجنا كما فعلنا دوماً عندما كانت أبوابنا مفتوحة».

وأضافت: «لقد ركزنا دائماً على تزويد جمهورنا بإمكانية الوصول إلى جميع متاحف وبرامج الهيئة، وهو أمر يقع في قلب موضوع اليوم العالمي للمتاحف لهذا العام، وخلال هذه الأوقات الصعبة من المهم جداً أن نواصل ذلك عبر منصاتنا الرقمية».

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