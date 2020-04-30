«أوان» تنفرد بالعرض الأول لأهم مسلسلات رمضان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت منصة أوان الرقمية، عن قائمة المسلسلات والأعمال الرمضانية الخاصة لشهر رمضان 2020، والتي ستعرض بشكل حصري، عبر منصتها وتطبيقها الرقمي الخاص، وكونها عرضاً أول لأهم الأعمال الدرامية والكوميدية العربية والخليجية، إلى جانب برامج الكرتون والرسوم المتحركة الخاصة بالشهر الفضيل، حيث ستقوم بعرض 8 مسلسلات وأعمال درامية وكوميدية، حيث تعرض الأعمال الكرتونية «صحبة الآيات» سيناريو وحوار أحمد الضوي، إخراج محمد الألفي، بطولة: أحمد فؤاد سليم بدور الراوي.أما المسلسل الكرتوني «نوح»، فيروي قصة نوح عليه السلام، وكيف نجاه الله ومن معه من الطوفان العظيم، وهو سيناريو وحوار محمد هلال البيلي، إخراج دعاء صلاح عمار، بطولة: أحمد سلامة، كمال أبو ريا.وسيتابع الجمهور النجم الكوميدي محمد هنيدي في مسلسل الكرتون الكوميدي «فولانيا»، تأليف محمد الجباس، إخراج معوض إسماعيل، بطولة أحمد فتحي، بيومي فؤاد.

مسلسلات درامية

أما المسلسلات الدرامية فهي «حب عمري» قصة وسيناريو وحوار فداء الشندولي، إخراج عبد العزيز حشاد، بطولة: هيثم شاكر، سهر الصايغ.وهناك «القمر آخر الدنيا» سيناريو وحوار ثناء هاشم إخراج تامر حمزة، بطولة: بشرى، مؤمن نور.

ويطل نجوم الدراما السورية في المسلسل الدرامي الجديد «بروكار»، وهو من تأليف سمير هزيم، إخراج محمد زهير رجب، بطولة: عبد الهادي الصباغ، زهير رمضان، سلمى المصري.

كوميديا متخيلة

كما يتابع الجمهور مسلسل «آل ديسمبر» تأليف بدر طلال السعيد، عبد الله صالح العريفان، إخراج نعمان حسين، بطولة: طارق العلي، جمال الردهان.كما تطل كل من النجمة الكويتية هيا الشعيبي والنجمة العمانية فخرية خميس في المسلسل الاجتماعي «سواها البخت»، المسلسل تأليف محمد الكندري، إخراج حسين أبل. كما تشارك بشرى إلى جانب نخبة من نجوم الدراما المصرية في أحداث المسلسل الجديد «القمر آخر الدنيا».

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