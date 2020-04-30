فن الضوء يتوِّج الفلبين في مسابقة إكسبوجر

المصدر: الشارقة - البيان

حصد المصور الفلبيني كارلو زامورا، جائزة المركز الأول في المسابقة العالمية للمهرجان الدولي للتصوير، #صور_من_المنزل، التي ينظمها المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، في أسبوعها الثاني، عن صورته التي تحمل عنوان «اللعب بالفقاعات»، فيما حل مواطنه كلين ايكو في المركز الثاني، عن صورته «الرسم بالضوء».وتعكس الصورة الفائزة بجائزة المركز الأول، التي تبلغ قيمتها 1000 دولار، أهمية الاستخدام الأمثل للضوء، وتوظيفه ليخدم أبعاد الصورة ومكوناتها، حيث شكل الضوء عنصراً مهماً من عناصر فوز الصورة، كونه أسهم بإضفاء إضاءة واضحة على الفقاعة، وترك الوجه بصورة معتمة، ما أسهم في تشكل دمج للمكونات بصورة مبدعة.

وتعتمد صورة «الرسم بالضوء»، للمصور كلين ايكو، الفائز بجائزة المركز الثاني، التي تبلغ قيمتها 750 دولاراً، على مصادر الضوء المتحرك، المستخدمة أثناء التقاط صورة التعريض الضوئي الطويلة، وتعكس مدى أهمية توزيع الظلال بتناغم، ضمن مكونات الصورة.

وأثنت لجنة التحكيم على الصور الفائزة، مشيرة إلى أنها عكست موهبة عالية في استخدام الضوء الثابت والمتحرك، وتوزيعه على مساحات من الصور، بما يتماهى مع مكوناتها، لتشكل مشهداً شاملاً، يبرز مركز الصور الرئيس، دون أن يطغى على تفاصيلها الأخرى.

وتسعى المسابقة إلى تعزيز لغة الإبداع لدى الأفراد في مختلف أنحاء العالم، من خلال بحثها عن المصورين الموهوبين، وتشجيع الجميع على المشاركة، واستغلال الأوقات المتاحة التي فرضتها الظروف الراهنة في تطوير ثقافة الإبداع، وتوثيق التفاصيل اليومية من داخل المنزل، عبر الدخول إلى عالم التصوير الفوتوغرافي، في ظلّ التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

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