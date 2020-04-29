هارفي يعد بتحقيق حلم صبي أمريكي بزيارة دبي

المصدر: (دبي ـ غسان خروب)

تحقيق الحلم بزيارة دبي، كان من نصيب صبي من أتلانتا الأمريكية، يدعى كورتني، له من العمر 13 عاماً، يحلم بأن يصبح عالماً عندما يكبر، وفق ما باح به خلال لقاء صغير لم يمتد لأكثر من 5 دقائق، جمعه «عن بُعد» مع الإعلامي الأمريكي المعروف ستيف هارفي، الذي «وعده بأن يحقق له حلمه»، فكانت مفاجأة ستيف هارفي له أكبر بكثير من حجم جهاز الكمبيوتر، ليصل إلى منحه «زيارة خاصة إلى دبي»، سيحققها له قريباً.

في البداية لم يكن كورتني يدرك بأن هارفي سيكون على الطرف الآخر، حيث شكل ذلك مفاجأة له، ليعبر عن أمنيته «لو أن لديه أباً»، ليقدم له ستيف 3 أشياء، أولها دعوته للانضمام إلى مخيم توجيهي ينظمه ويلتقي فيه الناشئين، وثانيها توفير جهاز كمبيوتر جديد له ليتمكن من إنجاز مهامه المدرسية، أما الثالثة فكانت المفاجأة الكبرى، حيث سيكون كورتني، واحداً من 30 طفلاً سيصحبهم هارفي في رحلة إلى دبي، ليشارك في برنامج STEM للتدريب.

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