5 أعمال درامية جديدة من «فيو» في رمضان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «فيو»، منصة البث الترفيهي، عن طرح خمسة مسلسلات من إنتاجها خلال شهر رمضان، وتتمتع العروض بالقدرة على جذب الجمهور، بالإضافة إلى العديد من العروض الكوميدية والبرامج الخفيفة.

ويتنوع المحتوى بين إنتاجات الدراما الضخمة والإنتاجات ذات الميزانية المحدودة، وتتمثل مجموعة الإنتاجات خلال موسم شهر رمضان المبارك بـ: «سلطانة المعز» وهو من بطولة النجمة المصرية الشهيرة غادة عبد الرازق، حيث تحكي قصة «سلطانة» سيدة أعمال عصامية تمتلك السيطرة على الحي الذي تعيش فيه، وتضع كل مجهودها في عملها لتربية شقيقها الوحيد لإرساله إلى كلية الحقوق، إلى حين ظهور رجل الأعمال الثري «نعيم الغنيمي»، حيث تتحطم حياة سلطانة عندما تتلقى أنباء عن تعرض شقيقها للأذى.

وتضم القائمة مسلسل «شاهد عيان» من بطولة النجم حسن الرداد، أحد أشهر الممثلين الشباب في مصر. وكذلك مسلسل «جمع سالم» ومسلسل «الخوابي» و«رياح السموم».

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