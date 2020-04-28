نجوم الإمارات يتألقون في «بنت صوغان»

المصدر: دبي - البيان

شهدت الدراما الإماراتية منذ انطلاقها في سبعينيات القرن الماضي وصولاً إلى الأعوام الأخيرة الماضية، تطوراً ملحوظاً وتحولاً إيجابياً على صعيد الشكل والمضمون، وذلك بفضل الدعم الذي تلقته من العديد من الجهات والمحطات التلفزيونية الإماراتية التي تؤمن برسالة هذا الفن، كقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، الذي طالما عرف بتشجيعه للإنتاج الدارمي المحلي من خلال شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، وسعيه كل عام إلى إعداد شبكة برامج وأعمال درامية وكوميدية غنية ومتكاملة يتم من خلالها تقديم مضمون مختلف وهادف للمشاهد العربي بشكل عام والإماراتي بشكل خاص.

بنت صوغان

ومع إطلالة شهر رمضان المبارك 2020، اختارت قناة سما دبي لمشاهديها تقديم مسلسل «بنت صوغان» عن نص للكاتب الإماراتي جمال سالم، صاحب الأعمال الدرامية الناجحة على قناة سما دبي، والتي كان آخرها مسلسل «الطواش» الذي عرض في شهر رمضان 2019، من إخراج عارف الطويل الذي يتولى هذا العام إخراج المسلسل الإماراتي الجديد، بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا في الإمارات يتقدمهم أحمد الجمسي وعلي التميمي وسعيد سالم ورزيقة طارش، إلى جانب بلال عبد الله ومنصور الفيلي وجمعة علي، وعدد من الوجوه الإماراتية الشابة، في عودة لحكايات الزمن الجميل والأجواء البسيطة في قرية منسية قبل مرحلة اكتشاف النفط، حيث يأمر القاضي بإبعاد «صنكاح» و«خماس» و«قضمة»، بعد أن أتعبوا الجميع بسرقاتهم وأفعالهم الشنيعة، ليتبرع «سويلم» بأداء هذه المهمة الصعبة التي تنتهي بهروب الثلاثة إلى فريج جديد، وتبدأ معها الأحداث والمواقف الطريفة المبتكرة بداية من استقبال «شما» لهم في منزل والدها «صوغان»، مروراً بتخفيهم في مهام وأشغال تبعد عنهم شبهة السرقات المتكررة التي تعود من جديد.

وقد شهدت الحلقات الأولى من المسلسل الكوميدي الجديد، التعرف على الأفعال الشنيعة التي يقوم بها اللصوص الظرفاء: صنكاح وخماس وقضمة، فالأول متخصص في السرقة والسطو ولا يتورع عن سرقة أي شيء حتى لو كان مجرد حفنة من التمر كما فعل في المرة الأخيرة التي هدد بها صاحب المزرعة بحرق أشجار النخيل لديه، وقام بتنفيذ تهديده الأحمق بعد أن رفض إعطاءه التمر أو المال، في الوقت الذي لم يتأخر «خماس» عن إزعاج زوجته السابقة وحرق منزل زوجها الجديد لأنها رفضت العودة إليه نتيجة تصرفاته الشنيعة، فيما وقع «قضمة» في شر أعماله بعد القبض عليه وهو يحاول سرقة منزل القاضي، في مقارنة كوميدية طريفة قادت الثلاثة إلى السجن أولاً، وإلى النفي خارج «الفريج/‏ الحي» في نهاية الأمر.

أداء متنوع

على صعيد الأداء الكوميدي نجح الفنان الإماراتي بلال عبد الله في أداء شخصية «صنكاح» زعيم العصابة، والذي يتصف بالعصبية والتهور والقرارات السريعة، كذلك الحال بالنسبة إلى الفنان الإماراتي منصور الفيلي في تقديم شخصية «خماس» بكل ما تحمله من جوانب سلبية تحمل في طياتها الكثير من المواقف الطريفة، كحال أداء الفنان الإماراتي جمعة علي الذي تفرد في تقديم أداء درامي مختلف عن بقية أدوراه السابقة، مبتدعاً عدد من القفشات واللازمات الكوميدية المرافقة لأداء لشخصية اللص بما تحمله من إجابات ظريفة وتحليلات تدعو إلى الابتسام والمتابعة.

أما على صعيد أداء المواهب الشابة، كشفت الحلقات الثلاث الأولى عن أداء متميز للممثلة الإماراتية هيفاء العلي التي تؤدي شخصية «قمر» التي أجبرتها الظروف على مرافقة الأشقياء الثلاثة بعد نجاحهم في الإفلات من قبضة «سويلم» والتوجه إلى منطقة أخرى، كما قدمت الممثلة الإماراتية أمل محمد أداء ملفتاً عبر شخصية «شما» الفتاة الهادئة، إلى جانب شقيقتها «غزيل» المتسرعة والتي تؤدي شخصيتها الممثلة نيفين ماضي، فيما استطاع الفنان الإماراتي المخضرم سعيد سالم تقديم شخصية البخيل «بن طرثوث» الذي تعرض لموقف طريف عند «حلاق الفريج» الذي يؤدي شخصيته الفنان الإماراتي عبد الله بو هاجوس.

تبث حلقات مسلسل «بنت صوغان» حصرياً على قناة سما دبي، يومياً الساعة: 20:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 07:30 من صباح اليوم التالي، وعبر الوسم (#بنت_صوغان)، في الوقت الذي يمكن للجمهور متابعة الحلقات عبر منصة «أوان» الرقمية، والمشاركة في التحدي الجديد الذي تم إطلاقه عبر شبكة «تيك توك».

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