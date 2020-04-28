«دبي للثقافة» تدعم منصة «فن جميل»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن تعاونها مع «فن جميل»، بهدف رفد وتمويل الفنانين والمبدعين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين تم قبول طلباتهم في «منصة فن جميل للبحث والممارسات الفنية»، التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً.

وتعد المنصة جزءاً من برنامج استجابة سريعة، يقدم الدعم للفنانين والقيّمين والكتاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مخصصات مالية صغيرة لمشاريعهم الجارية أو الجديدة. وتسعى «دبي للثقافة» من خلال دعمها للمبادرة إلى مساندة المجتمعات الإبداعية في دولة الإمارات عبر توسيع النسخة الإماراتية من البرنامج.

ويأتي هذا التعاون تماشياً مع جهود «دبي للثقافة» للارتقاء بالمشهد الإبداعي للإمارة حتى في مثل هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم حالياً، وكونها جزءاً من هذه الجهود، وبتوجيهات من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة الهيئة، تدعم «دبي للثقافة» المجتمع الإبداعي في هذه المرحلة، عبر عدد من الشراكات الاستراتيجية والمبادرات المبتكرة. وقالت هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»: ستسهم هذه المبادرة حتماً في رفد شبكة المبدعين بشكل كبير، وستلعب دوراً جوهرياً في رفع معنويات الفنانين خلال هذه الأوقات العصيبة.

وضمن برنامج «منصة فن جميل للبحث والممارسات الفنية»، يمكن للفنانين والكتاب والقيمين والباحثين المقيمين في الإمارات والشركات المحلية الصغيرة التقدم بطلب للحصول على الدعم المقدم عبر الإصدار الإماراتي الخاص من البرنامج.

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