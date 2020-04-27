عروض رمضانية «افتراضية» ضمن «لنعيد تواصلنا»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن برنامج عروضه الأدائية والفنية التي سيقدمها خلال شهر رمضان المبارك، ضمن سلسلة العروض الافتراضية الأرشيفية «لنعيد تواصلنا»، وذلك بالشراكة مع مبادرة البردة التابعة لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

وتبدأ العروض التي سيجري بثها كل يوم أربعاء في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت الإمارات، ومن الأربعاء المقبل، ليحتفي البرنامج بالفنون الإسلامية المعاصرة التي يقدمها مهرجان البردة، إلى جانب عروض أدائية إضافية.

وقال الشيخ سالم القاسمي الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون في الوزارة : «الفن الإسلامي قريب من قلوبنا، وجزء من ثقافتنا وتراثنا، وفي شهر رمضان نعيش أجواء روحانية مع جمال الفنون الإسلامية التي تعكس تنوعها وحيويتها وقدرتها على التجدد والإبداع من خلال ما سنقدمه لهم على المنصات الرقمية بالتعاون مع نيويورك أبوظبي».

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