استطلاع «البيان»: القراءة رحلة متعددة الأبعاد خلال البقاء في المنزل

المصدر: دبي ـ وفاء السويدي

دائماً ما يأخذنا الكتاب في رحلة عبر المكان والزمان وهذا ما نحتاجه حالياً في فترة الحجر الصحي، وهي مغادرة الواقع لبعض الوقت والدخول في عوالم القصص والتاريخ والحب وهي فرصة للقراءة المتأنية والتفكر في عوالم رب العالمين من قصص دينية وحكايات تغوص في أعماق النفس البشرية، وقد كان سؤال «البيان» للاستطلاع الأسبوعي على شبكات التواصل الاجتماعي هو هل زادت نسبة القراءة لديك أثناء الحجر الصحي؟ لتأتي الإجابات كالتالي: على موقع البيان الالكتروني قال 72 % من القراء نعم، فيما كان رأي 28 % من المستطلعين معاكساً.

أما على صفحة البيان على تويتر فقد قال 56 % نعم، فيما اختار 44 % الاجابة بلا.

استثمار الوقت

«البيان» تواصلت مع الدكتورة والكاتبة جيهان محمود متولي وهي تحمل دكتوراه في الفكر الإسلامي ولديها عدة مؤلفات وتقول: فترة الحجر الصحي أعطتني فرصة أكبر للقراءة وقد استثمرت الوقت في قراءة بعض الكتب التي كنت اخزنها في المكتبة لانتظار الوقت المناسب لقراءتها، وكان أول كتاب قرأته بعنوان «8 أسابيع للوصول إلى صحة مثالية»، حيث إن الاهتمام بالصحة هي أحد الأمور التي التفتنا إليها في هذه الفترة.

رحلة روحية

وتتابع: كان الكتاب الثاني الذي بدأت القراءة فيه بعنوان «لأنك الله» هو رحلة روحية إلى السماء السابعة يتحدث فيها المؤلف عن أسماء الله الحسنى بشكل جميل ويأخذك إلى منعطف جديد في رحلتك مع أسماء الله الحسنى، وكل اسم من الأسماء يعطيها وصفاً يحسسنا بأننا نقرأها لأول مرة كيف لنا نعيش فيها ونبتهل إلى الله فيها وأن نطلب منه العون في كل أمورنا.

والكتاب الثالث هو الخالدات 100 وهي نماذج لأعظم نساء التاريخ ويحتوي على عدة شخصيات عربية تركت أثراً طيباً في المجتمع، كما أنني مهتمة حالياً بالحديث عن النساء بشكل عام وأملك عدة مؤلفات عن المرأة مثل و«صفوة النساء».

نقاش وحوار

وبالحديث مع سهى مهيدات وهي إحدى الناشطات في نوادي القراءة حتى فترة الحجر الصحي فهي تحرص على حضور جلسات القراءة عن بعد دائماً وتقول: الحجر هو نعمة فقد أعطانا فرصة للقراءة وتدبر ما قرأنا وهي ميزة هذه الفترة وهو التدبر فيما نقرأ وليس قراءة عادية مسترسلة وهي فرصة للنقاش والحوار مع العائلة أو مع بعض أندية القراءة عن بعد أو القراء، وقد قرأت عدة كتب هذه الفترة قرأت كتاباً بعنوان «في علم اللقيمات» وهو كتاب صحي يناسب هذه الفترة، وكتاباً آخر بعنوان «جدد حياتك» للدكتور محمد الغزالي، وكذلك بعض الكتب في التنمية البشرية مثل «قوة التفكير» و«الحب والحياة» ورواية مختلفة بعنوان «مدينة الحوائط اللانهائية» للكاتب طارق إمام.