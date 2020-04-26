12 برنامجاً متنوعاً على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، عن مواعيد بث مجموعة البرامج الخاصة بشهر رمضان المبارك 2020 على شاشة تلفزيون دبي، وقناة سما دبي والتي تتضمن باقة متنوعة وغنية من البرامج المنتجة محلياً، ومكونة من 12 برنامجاً متنوعاً، وتتميز بالتنوع والثراء المعرفي والروحي، وتقدم للمرة الأولى وفق أعلى مستويات الإنتاج البرامجي والتقنيات الفنية الحديثة بما يتماشى مع التطور الفني والمضمون الذي تقدم من خلاله هذه البرامج الخاصة بالشهر الفضيل.

الفضل العظيم

تحت شعار «معاً في رمضان»، وعبر الوسم (#معا_في_رمضان)، ومواقع التواصل الاجتماعي (@DubaiTV)، يقدم تلفزيون دبي للمشاهدين في العالم العربي مجموعة من البرامج الخاصة بالشهر الفضيل في الوقت الذي يمكن للمشاهدين العرب في أوروبا والأمريكتين وآسيا وأستراليا وبلاد الاغتراب.

وتشمل الفترة الدينية اليومية على شاشة تلفزيون دبي، مدفع الإفطار بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومن دون جمهور كإجراء احترازي للحماية من فيروس «كورونا» المستجد، يليها أذان المغرب ودعاء الشيخ زايد، يسبقها البرنامج الديني الجديد «الفضل العظيم» مع الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الإمارات، ومن تقديم يوسف الحمادي، ابتداء من الساعة: 17:00 بتوقيت الإمارات.

وسيتابع الجمهور البرنامج الجديد «نسمات» من تقديم أحمد المالكي، ابتداء من الساعة: 15:30 بتوقيت الإمارات.

من جهة أخرى، يواصل الدكتور علي سنجل تقديم البرنامج اليومي «صحتكم أمانة» على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، حيث يبث على شاشة تلفزيون دبي الساعة: 19:10، وعلى قناة سما دبي منتصف النهار.

ويعود الشاعر والباحث الإماراتي عوض بن حاسوم الدرمكي في الموسم الثالث من برنامج «بصمات» على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، ليأخذ المشاهد في رحلة سرد قصصية تتناول مدينة أو حدثاً أو شخصية ساهمت في وضع بصمة في تاريخنا العربي والإسلامي، حيث يبث على شاشة تلفزيون دبي الساعة: 19:30، وعلى شاشة قناة سما دبي الساعة: 18:30، ومن خلال الوسم (#برنامج_بصمات).

وتقدم رؤى الصبان الموسم المتجدد من برنامج المسابقات «آخر كلام» برؤية ترفيهية ترويجية لإمارة دبي من خلال تسليط الضوء على أبرز المعالم السياحية لتقديم جوائز قيمة متميزة، من خلال المشاركة بأكثر من فئة ومنها المنوعات، والرياضة، والمعلومات العامة، إضافة إلى أسئلة حول المسلسلات التي تعرض عبر شاشة دبي في شهر رمضان على الهواء مباشرة الساعة: 01:00 بعد منتصف الليل.

ومع النسخة الرمضانية من «ذا إنسايدر بالعربي» البرنامج والمجلة الإخبارية الترفيهية التي تختص بمتابعة آخر أخبار عالم المشاهير برؤية متفردة وفريدة من نوعها، وذلك ابتداء من الساعة: 20:30.

شكراً يا وطن

من خلال حرصها على تقديم البرامج الاجتماعية والثقافية المتميزة، اختارت قناة سما دبي شعار «رمضان نور سمانا»، والوسم (#رمضان_نور_سمانا)، كذلك للتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الوسم (@SamaDubaiTV)، حيث سيتابع الجمهور البرنامج اليومي «شكراً يا وطن» من تقديم ديالا علي وحامد بن كرم، وذلك ابتداء من الساعة: 21:05 بتوقيت الإمارات.

بالتعاون مع مركز «إرادة» للعلاج والـتأهيل في دبي، سيتابع الجمهور البرنامج الاجتماعي الجديد «مسموح» من تقديم عبدالله الأنصاري، يومياً الساعة: 15:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 05:15.

بحلة جديدة يأتي الموسم الجديد من «المندوس» برنامج المسابقات الاجتماعي والتفاعلي المنوّع، مع الإعلامي الإماراتي عبدالله إسماعيل، يومياً الساعة: 23:05.

ويقدم الإعلامي الإماراتي إبراهيم استادي الموسم الثاني من «أول مرة» كبرنامج حواري ترفيهي، يومياً الساعة: 20:30، والإعادة الساعة: 02:30.

ويقدم الشيخ أحمد عبدالكريم برنامجه الاجتماعي التوعوي الجديد «حياتنا» يومياً الساعة: 18:45 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 09:45، والساعة: 11:50 من صباح اليوم التالي، يومياً الساعة: 15:25 بتوقيت الإمارات.