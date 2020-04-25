أقنعة مستدامة من بلاستيكيات المحيطات

المصدر: إعداد: فاتن صبح

في مبادرة تعود بالمنفعة الجمة على كل من الإنسان وحيوانات البحر والبيئة والمحيطات تحديداً، عمدت مجموعة غوص «سكوبا» أو جهاز التنفس المكتفي ذاتياً، إلى تحويل قناني البلاستيك التي تلوث المحيطات إلى أقنعة للوجه تحمي من الإصابة بعدوى فيروس «كورونا».

فلاتر للتبديل

وينكب اتحاد مدربي الغوص المحترفين بالشراكة مع شركة «راشر» المصنعة للملابس الصديقة في صناعة الأقنعة الجديدة، وتبلغ تكلفة كل قناع 20.40 دولاراً ويتضمن خمسة فلاتر للتبديل. يعكس الثمن تكلفة تصنيع القناع بحسب الاتحاد. وأشارت ليزا نيكلين نائب رئيس التسويق الاستهلاكي في الإطار بالقول: «إننا لا نربح من هذا المنتج، إن اهتمامنا الوحيد يتركز على المحيط ومجتمع الغواصين وقد رغبنا في هذا الوقت الصعب أن نقدم دون أي ربح بالمقابل».

خمسة تصاميم

تتوفر الأقنعة للطلب المسبق وتأتي بخمسة تصاميم، تجسّد أحد حيوانات البحر كالحوت والقرش الأبيض الضخم وأسماك شيطان البحر. كما توجد أقنعة للأولاد ما بين 4 و10 سنوات.

يبدو أن الاتحاد والشركة ملزمان بتسريع عملية الإنتاج بعد أن وصلت الطلبات المسبقة على الأقنعة إلى 15 ألف طلب.