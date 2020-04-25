أغنية الستينيات تطل بصيغة مغايرة في زمن «كورونا»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

«ألمس ألمس»، أغنية حققت نجاحاً كاسحاً في فترة الستينيات، كتبت كلماتها الجنوب إفريقية الحائزة جائزة غرامي ميريام ماكيبا مستلهمةً من اسم خطوة راقصة شهيرة في جوهانسبورغ حينذاك. إلا أنها وفي ظل كورونا خضعت لإعادة صوغ لتطلّ بصيغة جديدة وبصوت المغنية البنينية أنجليك كيدجو التي شاءت - من خلال مقاطع «نحتاج لإبقاء أيدينا نظيفة فلا تلمس تلمس... لا تلمس وجهك ورجاءً حافظ على مسافة آمنة لا تلمس لا تلمس» - أن تنشر على طريقتها الوعي بشأن فيروس كورونا وإجراءات الوقاية منه. الأغنية سيتم بثها عبر أكثر من 15 محطة إذاعية تمتد على مساحة الدول الإفريقية مجتمعةً وفق ما أوضحت منظمة يونيسيف التي أشرفت على تنظيم عملية إطلاق الأغنية، نقلاً عن «غارديان» البريطانية.

وقال جيمس إلدر، الناطق باسم المنظمة تعليقاً على الحدث: تبدو بسيطة تلك المعلومات الوقائية غير أنه يصعب نشرها بين الناس في المناطق النائية تحديداً أو للأشخاص غير المتصلين بشبكة الإنترنت.

وتهدف الأغنية إلى نشر الفرح في زمن الصعوبات كما تقول يونيسيف وقد وصفت بأنها الأغنية الأكثر إمتاعاً وتحدياً في العالم لأنها مثلت اللهو الصاخب في زمن أبرتهايد الذي حكم جنوب إفريقيا.