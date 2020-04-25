البقاء في المنزل يفرض تناول فيتامين «د»

المصدر: دبي - البيان

توصي هيئة الصحة العامة في إنجلترا الناس بالنظر في الحصول على مكملات غذائية أو (دوائية) تحتوي على فيتامين «د» يومياً طوال فصلي الربيع والصيف، في وقت يتواصل فيه الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا. وفي المعتاد، يحصل الكثير منا على ما يكفي من فيتامين «د» عن طريق قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق، حيث تصنعه بشرتنا من التعرض لأشعة الشمس.فهذا الفيتامين الذي تعطيه لنا أشعة الشمس، مع الفيتامينات الأخرى، يُمكن أن يساعد الجسم على البقاء لائقاً لدرء المرض والعدوى، وذلك أمر مهم خلال تفشي وباء، حسب دراسة نشرها موقع بي بي سي.

ويُنصح الناس في بريطانيا بالفعل بالنظر في تناول 10 ميكروغرامات يومياً من هذه المكملات خلال أشهر الشتاء (من أكتوبر إلى مارس)، وعلى مدار السنة إذا كنا لا نقضي الكثير من الوقت في الهواء الطلق.

شعور بالقلق

وتشعر هيئة الصحة العامة في إنجلترا بالقلق من عدم حصول الناس على هذا الفيتامين خلال تفشي وباء فيروس كورونا، بعد أن نصحتهم السلطات الصحية بالبقاء في المنزل فترات أطول.ويُوصى بالحصول على فيتامين «د» على مدار السنة إذا كنت لا تخرج إلى الهواء الطلق في الكثير من الأحيان، أو كنت تلوذ بالمنزل اتقاء للضرر، على سبيل المثال إذا كنت تعيش في دار رعاية ترتدي عادة من الملابس ما يغطي معظم بشرتك.

وقد لا يكون الأشخاص ذوو البشرة الداكنة يحصلون أيضاً على ما يكفي من فيتامين «د» حتى لو كانوا يقضون وقتاً في الهواء الطلق. وقد أصدرت الحكومتان الأسكتلندية والويلزية النصيحة نفسها.

وقالت سارة ستانر من مؤسسة التغذية البريطانية: «لسوء الحظ، مع استمرار آثار فيروس كورونا، بات الوقت الذي يقضيه الكثيرون منا في الهواء الطلق محدوداً، فالالتزام بشكل صحيح بالقواعد الحكومية والبقاء في المنزل مهمان للغاية. وتعرض العديد منا لأشعة الشمس بشكل محدود، يعني أننا بحاجة إلى توفير المزيد من الرعاية الإضافية للحفاظ على فيتامين د عند مستويات صحية في أجسامنا».