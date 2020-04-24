بحث مستجدات «الحوار الثقافي الإماراتي الكوري»

المصدر: أبوظبي - البيان

بحثت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، مع بارك يانغ وو، وزير الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية مستجدات عام الحوار الثقافي الإماراتي الكوري الذي انطلق في يناير الماضي، وتمديد فعاليات الحوار للعام المقبل، بهدف تنفيذ أجندة الحوار بشكل كامل ضمن المحاور المتفق عليها بعد إلغاء الكثير من الفعاليات والمبادرات نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول للحد من انتشار (كوفيد 19).

وأكدت معالي نورة الكعبي، أهمية تضافر الجهود بين جميع دول العالم لمواجهة هذا الخطر المشترك واحتواء تداعيات (كوفيد 19) على مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية، وتجاوز المرحلة الصعبة التي تعيشها البشرية حالياً.

وناقشت الكعبي مع وو، خلال الاجتماع الذي عقد عن بُعد، تطوير العلاقات الثقافية، وتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين في كافة القطاعات الثقافية والإبداعية، كما استعرضت معاليها برامج ومبادرات الدعم التي قدمتها دولة الإمارات لقطاع الثقافي والإبداعي خلال الأزمة الحالية.بدوره، أكد بارك يانغ أن البلدين سيتعاونان في توظيف الثقافة والفنون للتغلب على تحديات (كوفيد 19).

وجرى خلال الاجتماع بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك والقضايا التي تهم الجانبين، حيث تم تبادل وجهات النظر حول إيجاد طرق ملموسة لتنويع التعاون في مجالات الآثار والفنون، والنشر، والصناعات الثقافية والإبداعية.