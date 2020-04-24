مواعيد بث حيوية للمسلسلات على قناتي دبي وسما دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، عن مواعيد بث المسلسلات والأعمال الدرامية والكوميدية الخاصة بشهر رمضان المبارك 2020 على شاشة تلفزيون دبي، وقناة سما دبي والتي تجمع بين المحتوى الراقي وجودة الإنتاج بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الإمارات والخليج والعالم العربي. كما تتميز مواعيد بثها بطابعها المناسب والحيوي.

تلفزيون دبي: معاً في رمضان

تحت شعار «معاً في رمضان»، وعبر الوسم (#معا_في_رمضان)، ومواقع التواصل الاجتماعي (@DubaiTV)، يقدم تلفزيون دبي للمشاهدين في العالم العربي وبلاد الاغتراب، مجموعة من الأعمال الدرامية الخليجية والعربية، حيث يأتي في مقدمتها العرض الأول لمسلسل «خيانة عهد»، عن نص لأمين جمال وأحمد عادل سلطان، والمخرج سامح عبد العزيز، وبمشاركة كل من النجوم يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، وخالد أنور، هنادي مهنا، خالد سرحان، وذلك ابتداء من الساعة: 21:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 17:00 بتوقيت غرينتش، والإعادة الساعة: 03:00 بتوقيت الإمارات، والساعة: 09:00 من صباح اليوم التالي.

نجمات الدراما

كما تعود نجمات الدراما المصرية نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر إلى الشاشة الفضية من خلال العرض الأول للمسلسل الدرامي «سكر زيادة»، للمؤلف أمين جمال وورشته الدرامية والمخرج وائل إحسان، ومجموعة من ضيوف الشرف، ويعرض ابتداء من الساعة: 22:30 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 05:30 صباحاً، والساعة: 08:30 من صباح اليوم التالي.

وفي إطار كوميدي مختلف، تطل كل من نيللي كريم وآسر ياسين، في أحداث المسلسل الجديد «بـ 100 وش»، من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، والمخرجة كاملة أبو ذكري، مع «ليلى» و«طاهر» اللذين يلتقيان معاً، لتشكيل فريق «احتيال» خماسي، ويعرض الساعة: 23:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 07:00 صباحاً، والساعة: 14:00 من اليوم التالي.

سما دبي

من جهتها، اختارت قناة سما دبي شعار «رمضان نور سمانا»، وعبر الوسم (#رمضان_نور_سمانا)، ومواقع التواصل الاجتماعي (@SamaDubaiTV)، يأتي المسلسل الإماراتي التراثي «بنت صوغان» من إنتاج قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، والذي سيتابعه الجمهور حصرياً على قناة سما دبي يومياً الساعة: 20:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 07:30 وعبر الوسم (#بنت_صوغان)، عن نص للكاتب الإماراتي جمال سالم، وبطولة نجوم الدراما الإماراتية أحمد الجسمي، علي التميمي، سعيد سالم، رزيقة طارش، أمل محمد، جمعة علي، في عودة لحكايات الزمن الجميل.ويعود المخرج الإماراتي المبدع حيدر محمد مع نخبة من المبدعين الشباب إلى تقديم الموسم 13 من المسلسل الكرتوني الإماراتي «شعبية الكرتون»، برؤية متجددة وحلقات جديدة مع شخصيات الحي الشعبي من جنسيات ولهجات مختلفة، ويعرض الساعة: 19:15 بتوقيت الإمارات، والإعادة منتصف الليل والساعة: 12:15 من صباح اليوم التالي.

مسلسل درامي

وتطل النجمة الخليجية هدى حسين في المسلسل الدرامي الجديد «شغف» للكاتب علاء حمزة والمخرج محمد القفاص، بمشاركة حسين المنصور، جاسم النبهان، عبد الله بوشهري، زهرة عرفات، ريم أرحمه، مع أحداث المسلسل الرمضاني الجديد، ويعرض الساعة: 06:00 صباحاً والساعة: 13:05 من اليوم التالي.وللأعمال البدوية نصيب على شاشة قناة سما دبي وتلفزيون دبي، مع مسلسل «رياح السموم» للكاتب سليمان أبو شارب والمخرج سائد بشير الهواري، وبطولة صفاء سلطان، عبير عيسى، جميل براهمة، جميل عواد، جولييت عواد، عبد الكريم القواسمي، ويعرض الساعة: 17:05 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 03:00 صباحاً، والساعة: 10:30 من صباح اليوم التالي، ومن خلال الوسم (رياح_السموم)، وعلى شاشة تلفزيون دبي، ابتداء من منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 10:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.