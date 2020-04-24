«حدائق الرئيس» على مائدة «ندوة الثقافة»

المصدر: دبي - البيان

عقد صالون القراءة في ندوة الثقافة والعلوم، جلسة مناقشة لرواية «حدائق الرئيس» للكاتب العراقي محسن الرملي، والذي بدأ النشر سنة 1983، وحاز جوائز محلية للشباب في القصة، وعمل في الصحافة - كاتباً ومراسلاً ومحرراً ثقافياً - في العراق والأردن وإسبانيا، وله عشرات المواد المنشورة في الصحافة الثقافية في مختلف الصحف العربية.أدارت النقاش الكاتبة وعضو مجلس إدارة الندوة ورئيسة اللجنة الثقافية عائشة سلطان، وكان ضيف شرف الأمسية الناقد المصري د. صلاح فضل، وبحضور علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة، وصالحة عبيد عضو مجلس الإدارة، ود. مريم الهاشمي، وفتحية النمر، وزينة الشامي وهالة عادل ونادر مكانسي وكريمة السعدي وأحمد علي وإسماعيل السويدي وعائشة الزعابي.