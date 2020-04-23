الإمارات تشارك في اجتماع طارئ لوزراء الثقافة بـ«اليونيسكو»

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بمعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، في اجتماع طارئ عن بعد لوزراء الثقافة، عقد عبر الإنترنت، دعت إليه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، لبحث تداعيات (كوفيد 19) على القطاع الثقافي والإبداعي في مختلف دول العالم، والتعرف على التحديات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية على المستوى الثقافي ككل، وحشد التزام الحكومات والمجتمع الدولي لدعم القطاع الثقافي.

واستعرضت معالي نورة الكعبي في كلمتها أمام وزراء الثقافة، الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات للحفاظ على الصحة والسلامة، حيث تم إغلاق المتاحف وتعليق الفعاليات وتأجيلها، فيما بدأت المؤسسات الثقافية والفنية بالدولة في نقل فعاليتها ومبادراتها إلى الفضاء الرقمي، بما يعبر عن حيوية ومرونة المشهد الثقافي الإماراتي وقدرته على التكيف مع الأوضاع الراهنة في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن حكومة دولة الإمارات أطلقت مجموعة من حزم الدعم الاقتصادي تضمنت إعفاءات من رسوم الخدمة، وتأجيل أقساط الإيجارات، ومزايا مصرفية، إلى جانب تدابير أخرى تنعكس إيجاباً على القطاع الثقافي.

وأضافت معالي نورة الكعبي في حديثها بالاجتماع: عقد مجلسا الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية اجتماعاً طارئاً عن بُعد لدراسة السبل الكفيلة بإطلاق حزمة وطنية لدعم الفنانين والمبدعين في الدولة، بهدف مساعدتهم على استمرار أعمالهم الإبداعية وتنميتها.

وأطلقنا مسحاً وطنياً شاملاً لفهم التحديات التي تواجه الفنانين والشركات العاملة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، بهدف جمع المعطيات والبيانات التي تسهم في اتخاذ القرارات المناسبة، وتصميم برنامج دعم يتلاءم مع احتياجاتهم.