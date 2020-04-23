تلاوة أجزاء يومية لختمة القرآن على إذاعة دبي للقرآن الكريم

المصدر: دبي - البيان

بدعم من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أعدت إذاعة دبي للقرآن الكريم، من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، دورتها البرامجية الجديدة المخصصة لشهر رمضان المبارك. وتتابع إذاعة دبي للقرآن نهجها المعتاد في خدمة كتاب الله وسنة نبيه الكريم، على مدار الساعة، وباشرت بإعداد البرامج والفقرات وفواصل الأدعية والأذكار والتلاوات اليومية في أوقات متفاوتة بصوت مجموعة من المقرئين لختمة القرآن الكريم. ويبلغ عدد البرامج التي أنتجتها الإذاعة لهذه الدورة الرمضانية 4 برامج، ويمكن ختم القرآن الكريم من خلال الاستماع إلى الأجزاء اليومية وعددها 5 تلاوات، بأصوات نخبة القراء على مدار اليوم في أوقات مختلفة.

وأشار عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى تفرد إذاعة دبي للقرآن في اختيارها للبرامج والأدعية والمقرئين خصوصاً في الشهر الفضيل. وأضاف: «بدعم من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تستمر إذاعة دبي للقرآن منذ إطلاقها في 6 يونيو 2016 في تحقيق الرؤى الرامية إلى خدمة كتاب الله تعالى وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومواصلة بث تلاوات عطرة من القرآن الكريم على مدار اليوم، والتركيز على بحور العلم المكنونة في درر آيات القرآن الحكيم وتفسير معانيها لتبث نفحات العلم والمعرفة وتنير طريق كل مسلم، مع الحرص على إنتاج برامج جديدة تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز دور الدين في المجتمع والعمل على تقويم أفراده بالهداية والموعظة الحسنة».